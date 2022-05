Konstrakta, Serbia: chi sono? Con In Corpore Sano all’Eurovision 2022/ Con la band aprì concerto Winehouse

E’ tutto pronto per le semifinali di Eurovision 2022 e tra gli artisti pronti a regalare momenti indimenticabili ai fan c’è senza dubbio Konstrakta, in rappresentanza della Serbia. Ana Duric, il vero nome della cantante, si esibisce a Torino con il brano In corpore sano. Sbirciando nella carriera della cantante scopriamo che ha mosso i primi passi nella band Zemlja Gruva (Land of Groove), gruppo che ha avuto l’onore di aprire un concerto dell’indimenticabile Amy Winehouse. Come artista solista, Konstrakta è particolarmente interessata ai fenomeni sociali ed emotivi contemporanei. La sua canzone In Corpore Sano è stata interpretata dagli addetti ai lavori come una critica al sistema sanitario serbo e una satira su standard di bellezza irraggiungibili.

Eurovision 2022, perchè oggi l'Italia non può votare Achille Lauro e Emma Muscat?/ Il regolamento svela..

Konstrakta, la semifinale di Eurovision 2022 come opportunità

Ana è la designer concettuale di ogni video musicale che pubblica e, oltre a creare musica, è molto attiva anche in ambito imprenditoriale. Alla vigilia della kermesse, l’artista serba ha fatto sapere di essere felice come non mai nella sua carriera di poter prendere parte ad un evento così importante e rinomato. Konstrakta non vede l’ora di salire sul palco e misurarsi con altri artisti importanti e con caratteristiche molto diverse dalle sue. Insomma, per Ana Duric la semifinale di Eurovision 2022 rappresenta un’opportunità importante per arricchirsi musicalmente e non solo. Obiettivi per la kermesse? La cantante non si è sbilanciata, ma è certa di poter rispettare alle attese e di rappresentare il proprio paese al meglio.

Eurovision 2022, seconda semifinale/ Diretta, scaletta: delude la performance serba

Konstrakta, significato della canzone In Corpore Sano, in semifinale ad Eurovision 2022

Per il quanto riguarda In Corpore Sano, brano scelto per la competizione, merita certamente una riflessione profonda sul suo significato. Si tratta di un brano molto particolare dal punto di vista stilistico. Un brano che con originalità evidenzia i lati oscuri e l’ossessione fine a se stessa per l’estetica. In tutto questo Konstrakta sottolinea le conseguenze a cui sono sottoposte le personalità più fragili, sempre piaciuto influenzate negativamente dagli stereotipi di bellezza di questa società distruttiva. Ricco di interrogativi sul significato vero della parola bellezza, la cantante richiama alla necessità di comprendere quanto la bellezza sia in fondo l’unicità che contraddistingue ognuno di noi.

We Are Domi, Repubblica Ceca: chi sono? Eurovision 2022/ Lights Off: canzone di pura adrenalina

il video di In Corpore Sano di Konstrakta, Eurovision 2022

.











© RIPRODUZIONE RISERVATA