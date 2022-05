Konstrakta Serbia, Eurovision 2022/ “In Corpore Sano”: “Perfetta per le pandemie…”

KONSTRAKTA, FINALISTA PER LA SERBIA A EUROVISION 2022 CON “IN CORPORE SANO”

È tutto pronto per l’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest versione torinese e nella serata che ci apprestiamo a vedere a contendersi il titolo 2022 della kermesse internazionale dedicata alla musica pop europea c’è anche il brano “In Corpore Sano” di Konstrakta, in gara per la Serbia. Il progetto musicale nato in quel di Belgrado, e che altri non è che lo pseudonimo della 43enne artista Ana Đurić, dopo aver ottenuto il prestigioso pass per l’evento di Torino aveva pure debuttato in vetta alla classifica “Croatia Songs” stilata da Billboard.

Inutile girarci attorno: tra testo, arrangiamento e la performance, “In corpore sano” è stata indubbiamente una delle esibizioni che maggiormente hanno infuocato i social network e, cosa non così frequente, pare aver convinto pure i critici musicali almeno stando alle pagelle scritte all’indomani della loro performance. E a testimonianza quanto il brano di Konstrakta ‘rischi’ di entrare nell’immaginario collettivo, quel gesto (no, qui non c’entra la Rappresentante di Lista…) che a molti ha ricordato l’involontariamente comico siparietto di Barbara D’Urso durante la pandemia mentre spiegava al pubblico come lavarsi le mani.

“IN CORPORE SANO”, ANALISI E COMMENTO DELLA CANZONE DEI KONSTRAKTA, FINALISTA EUROVISION 2022

“Durante la pandemia sarebbero stati praticamente perfetti come spot per spiegare come disinfettare le mani dai germi” ha scritto qualcuno tra il serio e il faceto: infatti non solo la killer tune funziona ma quel gesto di battere le mani e l’espressione quasi catatonica (e sorniona) di Ana Đurić hanno conquistato tutti; inoltre questo pezzo che cerca di emanciparsi dalla tradizionale forma della canzone pop-dance martellante tipica del palco dell’Eurovision ha conquistato tutti per l’andamento quasi ipnotico tra serbo e latino.

Peccato, come hanno fatto notare alcuni critici, che “In Corpore Sano” dà il meglio nella sua versione dal vivo dato che la canzone ‘la fa’ la performance di Konstrakta col suo movimento delle mani. Chi ascolterà, vedrà: intanto il pezzo, nella sua semplicità, non solo ha ottenuto ottimi risultati in semifinale, ma sta facendo registrare molti stream pure su Spotify. E poi una canzone che parte con “”Qual è il segreto dietro i capelli sani di Meghan Markle?” lancia subito una dichiarazione programmatica di cosa vuole essere. Insomma, ritmo travolgente, dissacrazione dei miti consumistici odierni, minimalismo e quella predilezione per l’art pop che da sempre Konstrakta ama da designer concettuale: se non ci troviamo qui di fronte a una potenziale candidata alla vittoria finale…

VIDEO “IN CORPORE SANO”, CANZONE DI KONSTRAKTA ALL’EUROVISION 2022













