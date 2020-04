Koopmeiners al Milan?/ Calciomercato, gli occhi rossoneri sul regista olandese

Pubblicità

Il Milan punta giovani calciatori per il prossimo calciomercato. L’ultima indiscrezione riguarda il centrocampo, e arriva da La Stampa: nei giorni scorsi avevamo riferito come la società rossonera volesse dare una svolta alla sua mediana, tanto che l’unico calciatore al momento con la certezza di rimanere (almeno in mancanza di una grande offerta) sarebbe Ismael Bennacer, arrivato dall’Empoli dopo essere stato nominato miglior giocatore della Coppa d’Africa. Proprio in casa della società toscana si torna a guardare, perché il diciottenne Samuele Ricci sta disputando un’ottima stagione e potrebbe essere un investimento per il futuro, arrivando magari come riserva ma pronto a giocarsi il posto in una squadra nella quale, almeno per il momento, le gerarchie in certi ruoli non sembrano essere troppo fissati. Tuttavia, c’è un altro nome che scalda la dirigenza e bisogna andare in casa dell’Az Alkmaar, dove sta crescendo in maniera esponenziale Teun Koopmeister.

Ovviamente l’accostamento tra Olanda e Milan porta immediatamente alla memoria il trio Rijkaard-Gullit-Van Basten con il quale i rossoneri sono diventati la potenza dominante in Europa, ma anche colpi come Jaap Stam e Mark Van Bommel che in epoca più recente hanno avuto un ottimo rendimento nella squadra. Koopmeister è l’attuale capitano della selezione Under 21, è cresciuto nell’AZ e dal 2017 fa parte in pianta stabile della prima squadra. Anche lui è un playmaker schierato davanti alla difesa, con fisico importante (183 centimetri) e particolarmente duttile: può infatti giocare anche sulla mezzala e soprattutto arretrare il proprio raggio d’azione per essere impiegato in qualità di difensore centrale. Nel 4-2-3-1 di Arne Slot fa uno dei due mediani, al fianco del norvegese Fredrik Midstjo. Oltre a essere capitano dell’Under 21, Koopmeiners indossa la fascia anche nel suo club.

KOOPMEINERS AL MILAN? CALCIOMERCATO, AFFARE DA 15 MILIONI

L’alto numero di gol per il ruolo (16 in 42 partite stagionali, 11 solo in Eredivisie) deve far drizzare le antenne ma non in maniera clamorosa: Koopmeiners è infatti il rigorista dell’Az Alkmaar ed è chiaro che le cifre si gonfino dal dischetto. Resta comunque un giocatore che all’occorrenza sa vedere la porta; è un classe ’98 e ha già raccolto un discreto bagaglio di esperienza internazionale, fatto di 15 partite di Europa League tra qualificazioni e fase finale. A oggi il suo cartellino vale intorno ai 15 milioni di euro: le squadre olandesi possono essere botteghe molto costose e l’annata nell’AZ Alkmaar ha sicuramente portato i riflettori a illuminare il profilo del calciatore, ma Koopmeiners potrebbe ancora essere un buon affare per il Milan e per tutte le squadre che vogliano metterlo sotto contratto. A 21 anni, il regista potrebbe già essere pronto al grande salto e potrebbe davvero rappresentare uno dei volti nuovi nel centrocampo della squadra rossonera.



