Koopmeiners Juventus, domani le visite mediche

Il colpo definitivo del calciomercato della Juventus è ora vicinissimo all’ufficialità. L’Atalanta ha infatti sciolto le riserve su Teun Koopmeiners, accettando definitivamente l’offerta dei bianconeri per far partire il talento olandese, atteso a Torino nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 27 agosto. Il centrocampista, dopo un lungo corteggiamento, è pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Vecchia Signora: le visite mediche sono state fissate per domani, al J Medical, dove sicuramente l’olandese verrà accolto da una folla di persone pronte a dargli il benvenuto a Torino, dopo la lunga attesa di queste calde settimane di mercato.

La trattativa che porterà Koopmeiners alla Juventus è stata lunga e complessa e ha visto l’Atalanta rifiutare in più occasioni le offerte dei bianconeri. Alla fine i due club hanno trovato la quadra sulla base di 52 milioni di base fissa più 6 di bonus, 3 dei quali difficilmente raggiungibili, come spiega Tuttosport. Il calciatore andrà invece a percepire 4.5 milioni netti l’anno e firmerà un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per le prossime cinque stagioni. Il calciatore aveva da tempo rotto con la Dea, mandando una serie di certificati medici per evitare di allenarsi con il club fino a quando questo non avrebbe accettato l’offerta presentata da Giuntoli.

Koopmeiners Juventus, convinta l’Atalanta: le cifre dell’affare

Koopmeiners diventerà l’acquisto più oneroso del mercato estivo della Juventus: Giuntoli ha a lungo trattato con l’Atalanta per riuscire a soddisfare le richieste della Dea ed è ora riuscito a trovare la quadra definitiva per portare in bianconero il talentuoso olandese che ha fatto impazzire la Serie A fin dal momento del suo arrivo a Bergamo. Le due società hanno trovato l’accordo definitivo sulla base di 52 milioni più 6 di bonus, che potrebbero finire ulteriormente nelle casse dei Percassi, che avrebbero voluto trattenere il centrocampista ma non hanno potuto rifiutare l’offerta al rialzo della Juventus.