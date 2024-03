Koopmeiners spaventa l’Atalanta: “Ho chiesto la cessione”/ Futuro tra Serie A e Premier (21 marzo 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA, KOOPMEINERS: “VOGLIO TRASFERIRMI”

Teun Koopmeiners è senza dubbio tra i calciatori più talentuosi della Serie A. La stella dell’Atalanta, classe 1998 e di nazionalità olandese ha rilasciato importanti dichiarazioni in ottica calciomercato in occasione di un’intervista al De Telegraf, concentrandosi sul suo futuro. L’ex AZ, senza troppi giri di parole, ha ammesso di aver fatto una richiesta di cessione all’Atalanta: “Ho detto che nella prossima estate voglio trasferirmi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere. A Bergamo io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me.”

ATALANTA FIORENTINA RINVIATA, PERCHÈ?/ Serie A, malore per Barone: quando si recupera? (oggi 17 marzo 2024)

Insomma, l’olandese ha confermato la sua volontà di lasciare l’Atalanta nella prossima finestra di calciomercato e l’ha fatto nel bel mezzo del finale di stagione quando la Dea sta ancora lottando per un posto in Champions League tramite campionato e nel chiudere nel migliore dei modi l’Europa League con il Liverpool come prossimo avversario ai quarti di finale della competizione.

DIRETTA/ Atalanta Frosinone Primavera (risultato finale 2-0): la Dea sale al terzo posto! (17 marzo 2024)

KOOPMEINERS: “MI VOLEVA IL NAPOLI, ORA LA JUVE E…”

Teun Koopmeiners ha anche specificato quale squadra è stata molto vicina ad acquistarlo: “Già l’anno scorso, durante il calciomercato estivo, c’era un concreto interesse da parte del Napoli. Ma i club non sono riusciti a trovare un’intesa”. Una rivelazione che fa sognare i tifosi partenopei in vista di un possibile secondo assalto all’olandese dopo il buco nell’acqua della scorsa stagione.

“Per alcune squadre in Inghilterra potrei anche sopportare la pioggia. Ma spero che l’Atalanta riceva in ogni caso una bella somma per me. Mentirei se dicessi che non mi arrivato notizie di un probabile interesse della Juventus e di alcuni club inglesi. Le leggo anch’io o mi vengono inoltrate”. Così prosegue Koopmeiners che dunque fa capire che se non sarà in Serie A, il suo futuro è molto probabilmente legato alla Premier League.

AVVERSARIA ATALANTA È IL LIVERPOOL/ Quarti Europa League 2024, sorteggio thriller per i nerazzurri

CALCIOMERCATO, QUALE FUTURO PER KOOPMEINERS: SERIE A O PREMIER LEAGUE?

Qual è sarà veramente il futuro di calciomercato di Teun Koopmeiners? Ad oggi, l’unica cosa molto sicura è che non sarà a Bergamo. L’olandese è arrivato in Italia ad agosto 2021 con l’Atalanta che all’epoca mise sul piatto 24 milioni bonus compresi per convincere l’AZ a vendere il proprio fuoriclasse. Un acquisto che sin dalla prima stagione ha fatto vedere subito le sue qualità, migliorando a visto d’occhio nella seconda e terza annata in neroazzurro.

Oltre al Napoli, già interessato al giocatore come lui stesso ha ammesso, la squadra forse più avanti nelle trattative di calciomercato per strapparlo all’Atalanta è la Juventus. I bianconeri sono stati accostati più volte a Koopmeiners, spesso con una parte economica più qualche contropartita come per esempio Matias Soulè, rivelazione del Frosinone e classe 2003 che potrebbe far comodo a Gasperini. Se invece Koop dovesse lasciare direttamente l’Italia, allora saranno Liverpool, Manchester United, Tottenham e altri club di Premier League a darsi battaglia per il trequartista orobico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA