Kosovo: maxi rissa in Parlamento/ Video: pugni al premier Albin Kurti

In Kosovo da tempo la situazione sociale e politica sembra essere pesantemente compromessa, soprattutto a causa della guerra civile che sta interessando il nord del paese, in cui si sono insediati alcuni sindaci di origine albanese, facendo scattare le tensioni con l’etnia serba. In tutto questo, il premier Albin Kurti ha deciso, recentemente, di cercare di riportare la pace nel paese, dando il via ad una politica distensiva che partirebbe dalla riduzione degli agenti di polizia kosovari impiegati nei municipi a maggioranza serba. Il problema è che le politiche del Kosovo non sarebbero piaciute all’opposizione di Kurti, che ha fatto scattare una maxi rissa all’interno del Parlamento.

Kosovo: la situazione nel nord e la rissa in Parlamento

Insomma, il Kosovo non se la passa particolarmente bene, sia dal punto di vista sociale, che politico evidentemente. Nella giornata di oggi, infatti, il premier Kurti ha presentato il suo piano per gestire la guerra nel nord del paese che partirebbe, appunto, dal ritiro di parte delle forze di polizia dai municipi a maggioranza serba. Da maggio, infatti, in quei comuni le proteste stanno causando una vera e propria guerra civile, scattata dopo l’insediamento dei sindaci albanesi, sostenuti dalla polizia, in seguito a delle elezioni ampiamente boicottate dalla maggioranza serba.

I feriti nel nord del Kosovo sono già stati decine, tra popolazione serba, polizia kosovara ed operatori della Nato, inviati per cercare di riportare la calma. La decisione di ritirare la polizia, però, sarebbe stata mal accolta da Lushtaku, esponente dell’opposizione di governo, che durante il discorso in Parlamento di Kurti si è avvicinato allo scranno lanciandogli addosso dell’acqua da una bottiglietta. Immediata la reazione del vice premier, Bislimi, che ha aggredito Lushtaku, facendo scattare la reazione del resto dell’opposizione e della polizia del Kosovo. Ne è generata una maxi rissa, in cui sono volati pugni, calci e spinte, poco prima che la diretta della seduta venisse scollegata e, probabilmente, venisse riportata la calma.

Il video della maxi rissa nel Parlamento del Kosovo

#BREAKING #Serbia #Kosovo The moment when Prime Minister of Kosovo* Albin Kurti was splashed with water. After this brawl erupted. pic.twitter.com/vMZ99S3Qdu — National Independent (@NationalIndNews) July 13, 2023













