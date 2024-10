Kostas 2 si farà? Stefano Fresi rompe il silenzio: “Se non piace si ferma li, altrimenti…”

Questa sera il pubblico di Rai1 scoprirà come finisce Kostas, la fiction incentrata sulle indagini del commissario Kostas Charitos impersonato da Stefano Fresi e tratta dai romanzi dello scrittore armeno-greco Petros Markaris. La serie ha conquistato i telespettatori che si chiedono se Kostas 2 si farà. Al momento non ci sono notizie ufficiali su una possibile seconda stagione e si resta nel campo delle ipotesi. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata a Fanpage.it Stefano Fresi si è sbilanciato.

Nello specifico, infatti, l’attore che impersona il commissario greco ha lasciato intendere che qualora il suo personaggio e in generale il progetto è nato per avere un sequel: “Desta preoccupazione interpretare un personaggio in cui scopri il fianco al pubblico, perché se si affeziona diventi un beniamino, se invece un progetto che poteva essere addirittura annoso, non piace, ci si ferma lì.” E subito ha aggiunto: “Si sente la responsabilità di interpretare un personaggio più grande, rispetto ad uno che magari ha meno i riflettori addosso. Però questa è la sfida che mi ha fatto scegliere di fare questo mestiere.”

E se si osservano gli ascolti di Kostas in queste puntate si scopre che sono stati più che buoni. La prima puntata ha totalizzato una media del 3.268.000 con il 21,1% mentre la seconda pur scendendo di poco, è stata vista da 3.091.000 telespettatori, share 18,62% ha battuto il Grande Fratello di Alfonso Signorini fermo a 2.091.000 spettatori con uno share del 17.1%. La terza puntata della fiction, invece, è scesa ulteriormente 2.792.000 spettatori pari al 16.9% di share.

In attesa di scoprire con certezza se Kostas 2 si farà si possono fornire delle possibili anticipazioni sulla trama della seconda stagione guardando i romanzi di Petros Markaris. I romanzi che non sono stati adattati sono ancora tanti come per esempio La balia in cui il commissario Charitos entra in crisi dopo che la figlia Caterina ed il compagno Fanis hanno deciso di sposarsi con rito civile e non in chiesa. Nel romanzo Prestiti Scaduti, invece, si affronta la grave crisi finanziaria del 2010 che ha messo in ginocchio la Grecia.

