Anticipazioni Kostas, 3a puntata di oggi 26 settembre 2024: Kostas sospeso dalle indagini

Prosegue l’appuntamento dei telespettatori di Rai1 con le indagini del commissario Kostas Charitos, che ha il volto di Stefano Fresi, in un Atena complessa e affascinante. Dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Kostas si scopre che il protagonista dovrà fare i conti con le conseguenze dell’infarto che lo ha colpito che gli impediscono di ritornare al lavoro pienamente operativo. Spazio avranno poi le vicende familiari con la moglie Adriana (Francesca Inaudi) e la figlia Caterina (Blu Yoshimi) che dopo aver lasciato il fidanzato storico Panos sarà sempre più vicina all’affascinante medico Fanis.

I FRATELLI CORSARO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 SETTEMBRE 2024/ L’assassino è il segretario del sindaco!

Cosa accadrà nella puntata di oggi di Kostas? Le anticipazioni svelano che il commissario sarà alle prese con la misteriosa morte dell’uomo d’affari Kostantinos Koustas tutte le piste seguite al momento si sono rivelate sbagliate e man mano che Charitos e la sua squadra proseguiranno con le indagini verranno fuori misteri, intrecci pericolosi tra politici corrotti e malaffare. Il caso sarà così complicato che metterà a rischio anche il rapporto tra Kostas ed il suo superiore Ghikas. La situazione tra i due peggiorerà quando il commissario accuserà di essere implicato nell’omicidio un potente ministro arrivando persino a minacciare quest’ultimo. A questo punto Ghikas non avrà altra scelta che sospenderlo.

Come finisce I Fratelli Corsaro: anticipazioni ultima puntata 2 ottobre 2024/ Fabrizio accusato di omicidio

Kostas, anticipazioni 3a puntata 26 settembre 2024: Kostas sotto pressione

Parallelamente anche nella sua vita privata il commissario avrà non poche ansie e preoccupazioni. Le anticipazioni di Kostas svelano che moglie Adriana lascerà il lavoro, il nuovo impiego appena trovato, per stargli accanto e prendersi cura di lui. Tuttavia Charitos non avrà nessuna intenzione di ascoltarla e di rallentare i suoi ritmi e per questo non mancheranno scintille tra i due. Anche la figlia Caterina sarà fonte di preoccupazione, dopo esserci lasciata con Panos, inizierà una storia con il medico Fanis che non verrà vista di buon occhio dal protagonista.

Anticipazioni The Good Doctor 7 prossima puntata 2 ottobre 2024/ Shaun Murphy incontra ‘Gesù’...

Infine ci sarà un altro drammatico colpo di scena un imprenditore molto noto, Iason Favieros, deciderà di togliersi la vita in diretta televisiva. Il suicidio dell’uomo costringerà il commissario a porsi domande e riflessioni. E durante le indagini l’estremo gesto sarà sempre più avvolto nel mistero. In commissariato, nel frattempo, un valido aiuto nella risoluzione dei casi arriverà come sempre da Klio, segretaria di Ghikas e sprecata in quel ruolo considerando il suo fiuto nelle indagini.

Kostas, quando va in onda e come vederlo in diretta streaming

L’appuntamento con la terza e penultima puntata di Kostas è per questa sera, 26 settembre 2024, a partire dalle 21.35 circa su Rai1. È possibile seguirla anche in diretta streaming sulla piattaforma di Raiplay mentre tutti gli otto episodi sono già disponibili nel catalogo. La fiction di Rai1 tratta dai romanzi dello scrittore armeno-greco Petros Markaris è stata premiata dagli ascolti. La prima puntata è stata seguita da 3.268.000 spettatori pari al 21.1% di share battendo la dizi turca Endless Love, mentre la seconda andata in onda giovedì scorso ha totalizzato 3.091.000 spettatori pari al 18.6% di share battendo il Grande Fratello di Alfonso Signorini, diretto competitor, fermo a 2.091.000 spettatori con uno share del 17.1%