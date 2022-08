Kostic alla Juventus?/ Calciomercato news, possibile chiusura dell’affare in giornata

Calciomercato news, giornata decisiva per Filip Kostic alla Juventus

In questo agosto di calciomercato estivo sembra essere ormai arrivata la giornata decisiva per il passaggio di Filip Kostic alla Juventus. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, proprio oggi i bianconeri dovrebbero definire il trasferimento del serbo a Torino per un’affare da 15 milioni di euro divisi tra parte fissa e bonus. Il calciatore ha già salutato la tifoseria al momento della sostituzione alla prima di campionato ed ha espresso la volontà di trasferirsi in Italia.

I dirigenti della Vecchia Signora avrebbero già trovato l’intesa economica con il giocatore ma rimangono appunto ancora da definire con l’Eintracht Francoforte i dettagli in merito alla formula dell’operazione e le modalità di pagamento della somma pattuita. L’intenzione sarebbe quella di mettere Kostic a disposizione di mister Massimiliano Allegri così da cominciare ad istruirlo sul proprio credo tattico in vista dell’imminente esordio in campionato nel weekend.

Le chances di vedere Filip Kostic alla Juventus già nella giornata di domani sono dunque molto buone per questo martedì di calciomercato estivo. L’Eintracht Francoforte sperava di poterlo trattenere almeno fino a mercoledì compreso, così da poterlo impiegare in Supercoppa Europea contro il Real Madrid dato che i tedeschi lo scorso anno hanno vinto l’Europa League mentre gli spagnoli la Champions. Una volta completata questa operazione, la Juve potrà poi dedicarsi a sistemare il resto del centrocampo martoriato dagli infortuni.

