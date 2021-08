Kostic alla Lazio?/ Calciomercato news: si tratta, l’alternativa sarebbe Zaccagni

CALCIOMERCATO NEWS, FILIP KOSTIC ALLA LAZIO

Le chances di vedere Filip Kostic alla Lazio starebbero aumentando nel corso delle ultime ore secondo le indiscrezioni più recenti emerse in quest’ultima fase della sessione di calciomercato estivo. Come riporta Cittaceleste.it, il calciatore di proprietà dell’Eintracht di Francoforte vorrebbe sposare la causa dei biancocelesti e mettersi così agli ordini di mister Maurizio Sarri, che lo stima particolarmente, ma il club tedesco non avrebbe ancora trovato l’intesa con gli italiani in merito alla formula del trasferimento visto che chiedono la cessione a titolo definitivo o l’obbligo di riscatto mentre la Lazio rimane ferma sulla sua proposta da 4/5 milioni di euro per il prestito oneroso più diritto di riscatto da definire e soprattutto da saldare al termine dell’annata calcistica 2021-2022. Quel che è certo è che proprio il tecnico Sarri lo preferirebbe ad altre alternative magari meno costose per le casse della società ma anche meno utili alle sue idee tecnico-tattiche.

CALCIOMERCATO NEWS, BISOGNA PIAZZARE KAMENOVIC

Le possibilità che l’approdo di Filip Kostic alla Lazio si concretizzi realmente non sembrano essere aumentate in questo inizio di weekend di calciomercato. Stando alle indiscrezioni rivelate dal Corriere dello Sport, l’alternativa cui il direttore sportivo Tare starebbe pensando è Mattia Zaccagni. Il ventiseienne di proprietà dell’Hellas Verona potrebbe arrivare per una decina di milioni di euro a Formello se non meno inserendo qualche contropartita e piazzando così i giocatori che non rientrano nei piani di allenatore e società. In ogni caso Kamenovic non verrà ancora tesserato dalla Lazio e si cerca per lui una nuova sistemazione, si parla di Genk o Standard Liegi, lasciando così libera la casella da extracomunitario che verrebbe occupata da Kostic.

