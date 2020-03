Kostic all’Inter?/ Calciomercato: l’Eintracht chiede 24 milioni di euro

Il calciomercato Inter potrebbe essere caratterizzato da almeno un paio di trattative con Francoforte, perché ai nerazzurri piacciono almeno due giocatori dell’Eintracht. Al nome di Evan N’Dicka si aggiunge infatti pure quello di Filip Kostic, dunque è facile immaginare che nei prossimi mesi l’Inter possa avere contatti molto frequenti con la dirigenza dell’Eintracht Francoforte. Di Kostic e N’Dicka parla ampiamento l’edizione di Tuttosport in edicola oggi, nelle sue pagine dedicate ai nerazzurri. Del francese d’altronde avevamo già parlato anche noi, presentando l’interesse per N’Dicka da parte dell’Inter: ventenne, gioca anche nell’Under 21 francese ed è un difensore centrale che sa giocare molto bene anche sul centro-sinistra di una retroguardia a tre, dettaglio naturalmente molto significativo per una squadra allenata da Antonio Conte.

KOSTIC ALL’INTER? LA QUOTAZIONE DEL GIOCATORE

Parliamo allora adesso più ampiamente di Filip Kostic. In questo caso si tratta di un giocatore già di buona esperienza, dal momento che è nato il 1° novembre 1992 e ha dunque 27 anni. Di nazionalità serba, Kostic è un esterno sinistro di centrocampo che è adattabile a molti ruoli sulla corsia mancina e che in questa stagione ha già raccolto la bellezza di 40 presenze in partite ufficiali tra Bundesliga (23), Europa League (14 comprese le qualificazioni) e Coppa di Germania (3), con 12 gol segnati e ben 15 assist all’attivo. Numeri dunque davvero eccellenti per Kostic, che di conseguenza ha una valutazione piuttosto alta. L’Eintracht Francoforte infatti quota il suo numero 10 almeno 24 milioni di euro. Una doppia trattativa che comprenda anche N’Dicka potrebbe però portare qualche vantaggio all’Inter.



