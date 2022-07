Koulibaly al Chelsea?/ Calciomercato news, al Napoli si respira aria di rassegnazione

Calciomercato news, in rialzo le quotazioni di Kalidou Koulibaly al Chelsea

In queste ore di calciomercato estivo sembrano aumentare sempre di più le chances di vedere Kalidou Koulibaly al Chelsea. Accostato con una certa insistenza alla Juventus nell’ottica di sostituire l’olandese De Ligt, vicino al Bayern Monaco, il difensore del Napoli ha ancora un contratto valido fino al giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, con gli azzurri che gli avrebbero già proposto un rinnovo di contratto da 6 milioni di euro per cinque anni oltre ad un posto da dirigente a fine carriera.

Il direttore sportivo Giuntoli ha svelato appunto che il calciatore avrebbe preso tempo per decidere se accettare o meno l’offerta del club di De Laurentiis ma intanto il Chelsea pare essere piombato prepotentemente sul trentunenne. I londinesi sembravano inizialmente interessati a mettere le mani su Milan Skriniar anche se l’Inter pare essere in trattativa solamente con il Paris Saint-Germain in caso di partenza dello slovacco.

Calciomercato news, Kalidou Koulibaly al Chelsea per 40 milioni di euro

Stando a quanto emerso recentemente, l’approdo di Koulibaly al Chelsea in questa finestra di calciomercato potrebbe concretizzarsi se i londinesi saranno disposti a farsi avanti con il Napoli con una proposta non inferiore ai 35/40 milioni di euro. Per questo motivo, come riporta Sky Sport, intorno all’ambiente partenopeo si percepisce un sentimento di rassegnazine nel dover assistere alla partenza del centrale. Bisognerà capire se i Blues tenteranno di inserire eventuali contropartite tecniche e la Juve rimane in ogni caso attenta all’evolversi della situazione nonostante l’interesse espresso pure da Barcellona e Manchester City per il senegalese.

