Koulibaly al Chelsea/ Calciomercato: visite mediche ok, atteso l’annuncio ufficiale

Era nell’aria dall’inizio della settimana ed in queste ore si sta effettivamente concretizzando il passaggio di Kalidou Koulibaly al Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato. Accostato con una certa insistenza alla Juventus nell’ottica di rimpiazzare De Ligt, finito nel mirino del Bayern Monaco, il senegalese aveva ancora un anno di contratto con il Napoli fino al giugno del 2023 ma ha preferito salutare i campani per andare a vivere un’avventura altrove e proseguire la sua carriera ad altissimi livelli.

Secondo le indiscrezioni, il trentunenne guadagnerà 10 milioni di euro più bonus a Londra ed i Blues verseranno ai partenopei 38 milioni di euro più bonus per coprirne il costo del cartellino. Nella giornata di ieri il difensore ha svolto le visite mediche nella Capitale inglese e adesso si attende l’annuncio ufficiale del suo tesseramento dopo quello relativo a Raheem Sterling, attaccante prelevato dal Manchester City.

La notizia del passaggio di Kalidou Koulibaly al Chelsea in questi giorni di calciomercato non ha quindi colto completamente di sorpresa il Napoli che si sta attivando in cerca di sostituti che facciano al caso dell’organico a disposizione di mister Spalletti. Da Milenkovic della Fiorentina a Kim Min-jae del Fenerbahçe i nomi non mancano di certa ma intanto Koulibaly sta per partire in direzione Los Angeles per aggregarsi ai suoi nuovi compagni, ritrovando Jorginho dopo l’esperienza in azzurro. Il Chelsea sarà impegnato in Italia contro l’Udinese il prossimo 29 luglio alla Dacia Arena.

