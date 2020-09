Koulibaly al Manchester City?/ Calciomercato, accordo col giocatore ma il Napoli…

Sono bollenti indiscrezioni di calciomercato quelle che interessano Kalidou Koulibaly, finito nel mirino del Manchester City: il difensore del Napoli infatti pare ormai più vicino che mai ad approdare alla Premier League, benché esistano ancora parecchi ostacoli da superare perchè l’affare possa considerare chiuso. Dopo infatti i corteggiamenti di Chelsea, Manchester United e Liverpool occorsi pure negli ultimi anni, il difensore senegalese pare ormai prossimo a cedere alle lusinghe del campionato inglese e nello specifico a quelle di Pep Guardiola: il tecnico dei citizens infatti (mentre è in attesa di conoscere gli sviluppi del caso Messi) ha individuato nell’azzurro il rinforzo necessario alla sua difesa, e il tecnico è pronto a esporsi per strappare il giocatore a De Laurentius, secondo quanto scritto da France Football e riportato oggi da Sportmediaset. Non solo: secondo la fonte francese pare che ormai sia già accordo totale tra il Manchester city e Koulibaly, che avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento, con un accordo dall’ingaggio raddoppiato (12 milioni di euro) e che prevede la gestione autonoma da parte del senegalese dei suoi diritti di immagine.

KOULIBALY AL CITY? DE LAURENTIIS CHIEDE PER IL SENEGALESE…

Se dunque l’accordo tra giocatore e club è già pronto, possiamo dire che per l’approdo di Koulibaly al Manchester City sia tutto fatto? Nient’affatto, considerato che di mezzo c’è sempre da accontentare Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, che detiene il cartellino del difensore fino al 2023 (dal 2014). E proprio ADL potrebbe far naufragare questo colpaccio di calciomercato, specie se il club inglese non risponderà adeguatamente alle sue richieste. Sappiamo infatti che al momento l’offerta della dirigenza inglese per il cartellino del difensore si aggira sui 63 milioni di euro: più lontane le richieste del presidente del Napoli, che ha sempre affermato di non prendere in considerazione offerte per Kalidou Koulibaly inferiori ai 90 milioni di euro. La distanza è evidente e filtra l’impressione che Guardiola, pur volendo il giocatore, non sia pronto a fare follie per il senegalese. La trattativa comunque è ancora in corso e non è da escludere che si possa chiudere intorno ai 70-75 milioni di euro. Staremo a vedere.



