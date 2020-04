Koulibaly al Psg?/ Calciomercato: nuovi contatti tra Leonardo e l’agente dell’azzurro

Tema caldo per la prossima sessione estiva del calciomercato in casa degli azzurri è il possibile addio di Kalidou Kulibaly, e il conseguente approdo del difensore centrale al club francese del Psg. Da tempo infatti il senegalese è finito nelle mire delle big d’Europa e certo non è un segreto che la dirigenza parigina già in passato sia stata pronta a mettere sul piatto cifre importanti per strappare lo stesso azzurro: e neppure ora l’interesse per il senegalese si è estinto. Ecco che allora, le ultime voci di mercato ci raccontano di un Leonardo pronto a lanciare l’assalto definitivo per il giocatore, impaziente di portare dunque al suo Psg lo stesso Koulibaly. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato che cui arrivano da Nicolò Schira (intervento ai microfono di Radio Punto Nuovo), pare infatti che pure in questo periodo così convulso, siano occorsi i primi contatti telefonici tra la dirigenza della società francese e l’agente dello stesso Koulibaly: il discorso sta procedendo molto lentamente ma la strada pare ben tracciata.

KOULIBALY AL PSG? LO UNITED RIMANE ALLA PORTA

Ma non solo: emergono infatti in questi giorni anche le prime cifre di questa possibile trattativa tra i francesi e il Napoli per portare Koulibaly al Psg entro la prossima stagione. Pare infatti che la dirigenza transalpina abbia già proposto al giocatore un accordo per cinque anni da 10 milioni netti a stagione: un bel salto per il senegalese che al momento e guadagna 6 sotto i colori azzurri. Pure però nulla è ancora deciso: oltre a mancare l’assenso della dirigenza dei campani all’addio del senegalese, non scordiamo che vi sono ancora altre pretendenti al cartellino del difensore. Nonostante la posizione di forza del Psg, non si è ancora arreso il Manchester United, pronto pure a rispondere per le rime ai concorrenti in questa corsa al cartellino del difensore di Gattuso. Staremo a vedere.



