Koulibaly all’Everton?/ Calciomercato news, il Napoli chiede molto di più

CALCIOMERCATO NEWS, L’EVERTON CI PROVA PER KOULIBALY

I dirigenti del Napoli si stanno muovendo in questi giorni di calciomercato estivo tra le partenze dei calciatori considerati in esubero e l’acquisto di nuovi elementi per potenziare l’organico, senza nemmeno dimenticare qualche rinnovo contrattuale. Tuttavia, gli azzurri devono anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club europei ai suoi campioni ed in questo senso si colloca l’interesse dell’Everton nei confronti di Kalidou Koulibaly, il cui contratto scadrà nel giugno del 2023. Secondo le indiscrezioni provenienti dala stampa britannica del Daily Mail, il tecnico della squadra di Liverpool Rafa Benitez vorrebbe avere il senegalese per migliorare il proprio reparto arretrato e per convincere il Napoli sarebbe già pronta un’offerta da 35 milioni di euro. Una somma sicuramente interessante ma che potrebbe non bastare per ricevere il via libera dal patron De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NEWS, IL NAPOLI CHIEDE DI PIU’

Le possibilità di vedere Kalidou Koulibaly all’Everton in questa finestra di calciomercato sono piuttosto scarse in questo momento. I rumors rivelano infatti che il Napoli non accetterà l’offerta da 35 milioni degli inglesi puntando anzi ad incassare molto di più in caso di partenza del difensore che appena lo scorso anno sembrava essere vicino al trasferimento ai londinesi del Chelsea per il doppio del denaro.

