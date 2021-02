Koulibaly positivo al Covid/ Il difensore del Napoli salta la sfida con la Juventus?

Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19 e il Napoli perde un altro pezzo dopo che la stessa cosa era capitata a Faouzi Ghoulam. Arrivano due notizie negative per il Napoli nel giro di poche ore dopo che il fato sembrava sorridere agli azzurri con la negatività di Fabian Ruiz rimasto fuori per alcune settimane proprio per il Coronavirus. Sicuramente il Napoli sarà costretto a dover sopperire a queste due pesanti assenze in difesa per le prossime partite con i due calciatori che dovrebbero saltare oltre ovviamente al Genoa anche Atalanta in Coppa Italia e il big match con la Juventus del 13.

Koulibaly positivo al Covid, chi lo sostituirà?

Problemi per Gennaro Gattuso che deve sostituire il difensore centrale Kalidou Koulibaly e il terzino sinistro Faouzi Ghoulam per prima cosa contro il Genoa domani sera. Probabilmente al centro della difesa vedremo al fianco di Kostas Manolas probabilmente Nikola Maksimovic, anche se c’è da capire se finalmente verrà data fiducia al nuovo acquisto Amir Rrahmani arrivato dal Verona e in campo solo per tre volte finora. A sinistra invece sarà ballottaggio tra Mario Rui e Elseid Hysaj con il primo favorito sul secondo.



