Koulibaly via dal Napoli?/ Calciomercato, 4 nomi in lista per il dopo-Kalidou

Tema caldo per la prossima finestra di calciomercato è certo la possibile partenza di Koulibaly dal Napoli. Da tempo infatti si discute dell’addio del difensore senegalese e di pure del continuo pressing delle big d’Europa per ottenere i servigi dello stesso azzurro nella prossima stagione. Neppure lo stop alla stagione per l’emergenza coronavirus ha dunque spento l’interesse di club come Psg e Manchester United per lo stesso Koulibaly, benché pure abbia certo rallentato ipotetiche trattative. Anzi in tal senso ben poco sta accadendo: benché infatti sia i parigini che i Red Devils siano pronti a sedersi sul tavolo di trattativa per il giocatore portando cifre importanti, di fatto ancora nessuno ha messo sul tavolo i fantomatici 100 milioni sempre chiesti da De Laurentiis per il cartellino del senegalese. Ma pure qualcosa di più concreto potrebbe presto arrivare, sempre che la situazione si sblocchi in Italia e in Europa: e intanto gli azzurri devono correre ai ripari e trovare presto un sostituto altrettanto valido di Koulibaly.

KOULIBALY VIA DAL NAPOLI? 4 NOMI IN LISTA

Ecco che allora, con la concreta prospettiva che Koulibaly lasci il Napoli a fine stagione (e ADL spera per cifre stellari), ecco che è già caccia aperta al sostituto del difensore senegalese: già la dirigenza campana si sta muovendo in tal senso, come ben ci ricorda anche il Corriere dello sport. Anzi per la precisione, pare che al momento sul taccuino di Giuntoli vi siano in lista 4 nomi per il buco lasciato di Koulibaly: il primo sarebbe quello di Malang Sarr del Nizza, un giovane classe 1999 dalle grandi prospettive. Ma pure gli azzurri non disdegnerebbero elementi più esperti con Jan Vertonghen, che pure era stato accostato al club già nella finestra invernale di contrattazione. Nell’elenco però spiccano anche Robin Koch difensore del Friburgo e Rick Karsdorp, per il quale però la trattativa è più complicata visto che il ceco dovrebbe venir riscattato dal Feyernoord alla Roma (ma l’affare è ancora in bilico).



© RIPRODUZIONE RISERVATA