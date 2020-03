Koulibaly via dal Napoli?/ Calciomercato: difensore nel mirino del Manchester United

In casa dei campani, è sempre tema caldo alla vigilia della finestra di calciomercato la partenza o meno di Kalidou Koulibaly dal Napoli. Il giocatore azzurro è certo uno dei nomi più appetibili sulla piazza ad ogni sessione e lo sarà anche per la finestra di giugno, benché certo nell’ultimo periodo il senegalese, complici alcuni fastidiosi infortuni, non abbia proprio brillato. In tal senso ecco che non ci sorprendono poi troppo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dai media inglesi e nello specifico dal Daily Mirror, per cui il Manchester United sarebbe sulle tracce dello stesso Koulibaly per la prossima stagione.

KOULIBALY VIA DAL NAPOLI?, L’ UNITED LO VUOLE!

Che dunque Koulibaly possa lasciare il Napoli a giugno è ipotesi che fa discutere molto: il difensore è tra i più corteggiati d’Europa benché De Laurentiis abbia sempre fatto muro alle tante richieste per il suo cartellino. E’ però da vedere come lo United vuole arrivare al difensore centrale azzurro. Stando alle ultime voci pare che il club inglese, con il placet di Solskajer da sempre estimatore del calciatore, sia disposto a spendere non poco, specie se si libererà il posto di Smalling. Come abbiamo detto già qualche giorno fa il giocatore dovrebbe venir riscattato dalla Roma, ma per il momento vi è distanza tra i due club per il cartellino dell’inglese. I Red Devils paiono sicuri che l’accordo per Smalling si farà e che dunque potranno subito andare a caccia del cartellino di Kalidou Koulibaly.



© RIPRODUZIONE RISERVATA