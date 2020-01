Koulibaly via dal Napoli?/ Calciomercato news: City e West Ham cercano l’azzurro

In casa azzurra, ad ogni session di calciomercato e dunque anche in questa finestra di gennaio è sempre tema caldo il possibile addo di Kalidou Koulibaly al Napoli. Il difensore dei campani è nome sempre appetibile nel mercato italiano ed europeo e lo è anche in questo periodo, benché il senegalese non abbia proprio brillato per prestazioni. Considerato e con giustezza, sempre titolare fisso prima da Ancelotti e poi da Gattuso, pure il difensore rispetto agli anni scorsi non è parso sempre convincente e la coppia delle meraviglie che si è formata in estate con Manolas non ha proprio ingranato. Pure però le voci di mercato che vogliono il centrale obbiettivo di mercato rimangono sempre molto forti.

CALCIOMERCATO NAPOLI: SIRENE INGLESI PER IL SENEGALESE

Ecco che allora, a dispetto degli ultimi numeri, davvero Koulibaly potrebbe andar via dal Napoli, pure in questa sessione di calciomercato di gennaio: sempre che i campani ricevano l’offerta giusta. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano dall’Inghilterra e per la precisione dal tabloid Sunaday Express, pare che il centrale senegalese sia non solo nel mirino del Manchester City ma pure del West Ham, dove la dirigenza ha intenzione di regalare un sontuoso rinforzo al nuovo allenatore Moyes. Pare inoltre che proprio il club degli Hammers abbiano già messo sul tavolo una proposta importante ma il Napoli sarebbe facendo muro, non volendo neanche entrare in trattativa per meno di 80-85 milioni di euro.

