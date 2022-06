Kourtney Kardashian, chi è la moglie di Travis Barker/ Il matrimonio a Portofino e…

Kourtney Kardashian, chi è la sorella maggiore della famiglia Kardashian – Jenner?

Kourtney Kardashian è la moglie di Travis Barker. In queste ore la donna è accanto al marito trasportato d’urgenza in ospedale per cause ancora sconosciute. La coppia si è sposata da circa un mese fa, il 23 maggio, con una cerimonia in Italia a Portofino. Il castello Brown a Portofino ha fatto da cornice al matrimonio italiano di Kourtney Kardashian e Travis Barker. A firmare i loro abiti sono stati Dolce e Gabbana. La coppia di stilisti ha firmato gli abiti indossati dalla sposa che al riguardo aveva dichiarato: “Disegnare i miei abiti con Domenico e Stefano è stato un sogno diventato realtà”.

Kourtney è nata nel 1979 ed è la maggiore delle celebri sorelle americane: Kim, Khloé, Kendall e Kylie. Fino al 1991, l’anno in cui i suoi genitori hanno divorziato, ha vissuto con le sorelle minori Kim e Khloé e con il fratello Rob. Dal 1995 la famiglia si è poi allargata includendo Kendall Jenner e Kylie. Kourtney Kardashian ha sempre avuto una passione per i vestiti e nel 2007 ha aperto una boutique di abiti per bambini chiamata Smooch. La collaborazione con le sue sorelle non si è fermata solo alla moda. Nel 2010 ha pubblicato il suo libro autobiografico Kardashian Konfidential scritto con Kim e Khloé e nel 2011 è uscito il suo primo romanzo, sempre scritto con le sorelle, Dollhouse.

Kourtney Kardashian e il terzo matrimonio a Portofino con Travis Barker

Kourtney Kardashian ha una relazione con Travis Barker, batterista dei Blink-182, con il quale si fidanza ufficialmente ad ottobre dello stesso anno. La coppia, dopo una cerimonia non legale il 4 aprile 2022 a Las Vegas, si è legalmente sposata il 15 maggio 2022 a Santa Barbara. Solamente due gli invitati: il papà di Travis e la nonna di Kim, a testimoniare questo amore fuori dalle righe. Lo sposo ha indossato un abito classico total black. Per la sposa invece, un look made in Italy. Mini abito con spalline sottili e al centro del seno una spilla con un cuore. A completare l’outfit firmato Dolce&Gabbana, scarpe nere e un velo corto. Anche le sorelle della sposa hanno sfoggiato abiti che non sono passati inosservati.

Star della serata Andrea Bocelli assieme al figlio Matteo. In quell’occasione Andrea Bocelli aveva rivelato: “Domenico Dolce ci ha chiamati la scorsa settimana per chiederci se potevamo creare una sorpresa speciale per i suoi amici Kourtney e Travis, e per tutta la famiglia Kardashian”. Come riportato dal magazine People, il tenore e il figlio al pianoforte hanno emozionato i presenti proponendo dal vivo “I found my love in Portofino”, ”Can’t help falling in love” di Elvis Presley e il loro brano collaborativo “Fall on me”.











