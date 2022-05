Kourtney Kardashian e Travis Barker matrimonio/ Oggi terzo sì da sogno a Portofino

Kourtney Kardashian e Travis Barker oggi sposi in Italia

Matrimonio da favola oggi a Portofino per Kourtney Kardashian e Travis Barker. La modella e imprenditrice sposa il batterista dei Blink 182 all’abbazia di San Fruttuoso, poi la festa alla villa di Dolce & Gabbana. Nozze blindatissime però: gli sposi hanno fatto firmare clausole di riservatezza a tutte le persone che sono state coinvolte nell’organizzazione. Infatti, da tempo sono partiti i preparativi e l’abbazia di Camogli è off limits. Anche il piccolo gioiello della Liguria è stato addobbato e preparato per la cerimonia. Il clan Kardashian è al completo: ieri sera è stato avvistato a Portofino, con le sorelle ovviamente griffate in Dolce & Gabbana.

Terzo sì, dunque, per per Kourtney Kardashian e Travis Barker. Dopo il matrimonio a Las Vegas, subito dopo la cerimonia degli Oscar, e quello legale di Santa Barbara, c’è quello made in Italy. Una scelta che non sorprende, perché la Liguria è da tempo nel cuore della famiglia Kardashian. Kourtney l’anno scorso aveva pubblicato sui social elogi sulle bellezze di questa zona, tra Santa Margherita e Camogli, con riferimento proprio a Portofino e San Fruttuoso.

Kourtney Kardashian e Travis Barker verso il quarto sì?

Non c’è due senza tre, dunque, per Kourtney Kardashian e Travis Barker. Ma c’è già chi parla di un quarto ricevimento a Los Angeles, con ancora più persone, al rientro dall’Italia. Insomma, la coppia non vuole smettere di festeggiare. Stando a quanto riportato da TMZ, la coppia ha affittato il Castello Brown, lo storico edificio difensivo e dimora nobiliare che si trova in cima al promontorio. Non si sa quasi nulla del matrimonio, forse tutto verrà mostrato nel reality The Kardashians. Ma l’attenzione è rivolta anche alla parata di vip e al party da favola. Ieri, ad esempio, tutta la famiglia è stata paparazzata a cena. Le sorelle della sposa (Kim e Khloe Kardashian, Kylie e Kendall Jenner), mamma Kris Jenner, i figli di Kourtney e Scott Disick (Mason, Penelope, Reign). Kourtney Kardashian ha sfoggiato un look rosso fuoco trasparente con maxi scollatura. Ma è pronta a stupire tutti nel giorno del terzo sì a Travis Barker.

