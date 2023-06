Kovačevski (Macedonia del Nord): “Sosterremo l’Ucraina fino alla fine”/ “Punti deboli nel sistema russo”

Dimitar Kovačevski, politico ed economista macedone, Presidente del Governo della Macedonia del Nord, al Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha parlato degli obiettivi della Russia. “Ha dimostrato che ci sono punti deboli nel sistema russo. Ma questo era già chiaro. Nessuno di quello che era l’obiettivo dell’attacco del 24 febbraio contro l’Ucraina è stato finalmente raggiunto. Se, come noi, un tempo facevate parte della Jugoslavia, avete già visto l’effetto che hanno i gruppi paramilitari…”. Nel gruppo Wagner, “Sono tutti caratterizzati dal mancato rispetto delle leggi di guerra e dal mancato rispetto della gerarchia di comando. Ovviamente non è diverso in Russia”.

La Macedonia del Nord è parte della NATO e sostiene le sanzioni dell’UE contro la Russia: “Abbiamo coordinato la nostra politica estera con l’UE sin dal primo giorno dell’attacco russo all’Ucraina, anche se non ne siamo membri. Ma condividiamo i valori di un mondo libero e democratico. Abbiamo ottenuto la nostra indipendenza dal caos della dissoluzione della Jugoslavia 32 anni fa. Fin dall’inizio è stato chiaro che è diritto di un popolo eleggere non solo i propri rappresentanti democratici, ma anche le organizzazioni internazionali alle quali desidera appartenere. Ecco perché sosteniamo l’Ucraina fino alla fine dell’attacco russo”.

L’Ucraina ha deciso di voler aderire alla NATO e aspetta segnali da Vilnius. “Siamo diventati membri grazie alla politica della porta aperta della NATO. Ecco perché sosteniamo questa politica. Il vertice darà la migliore risposta. Tuttavia, mi aspetto un sostegno sufficiente dall’Ucraina, come è avvenuto finora. La Macedonia del Nord si trovava in una situazione molto particolare rispetto a tutti gli altri paesi candidati. Nel nostro caso, purtroppo, ci sono stati troppi ostacoli bilaterali e regionali che hanno reso difficile il nostro cammino. Prima c’è stata la disputa con la Grecia sul nostro nome, poi ce n’è stata una con la Bulgaria, e nel frattempo la Francia ha posto il veto. Con decisioni coraggiose abbiamo trovato un accordo con la Grecia. L’anno scorso ci siamo riusciti anche con la Bulgaria. Un giusto compromesso. Abbiamo preservato la nostra lingua, cultura e identità macedone. D’altra parte, abbiamo deciso di includere la minoranza bulgara nella Macedonia del Nord nel preambolo della nostra costituzione”.

In Macedonia del Nord manca la maggioranza dei due terzi per cambiare la Costituzione e ci sono proteste contro l’accordo con la Bulgaria: “Ogni giorno esorto la nostra opposizione ad accettare gli emendamenti alla Costituzione. Perché il voto non riguarda solo la nostra costituzione, ma il futuro europeo del nostro Paese. Quando abbiamo ottenuto l’indipendenza dopo la fine della Jugoslavia, la nostra economia era molto più forte di quella della Bulgaria, della Repubblica Ceca, della Slovacchia o della Polonia. A quel tempo era inimmaginabile che persone provenienti dalla Macedonia andassero a lavorare in uno di questi Paesi. Questo è esattamente ciò che sta accadendo oggi”.











