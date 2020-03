Kovalenko alla Roma?/ Calciomercato, si lavora per un pupillo di Paulo Fonseca

Possibile colpo a parametro zero per il calciomercato Roma. Lo riporta la Gazzetta dello Sport: sarebbe una precisa richiesta di Paulo Fonseca perché stiamo parlando di Viktor Kovalenko, calciatore ucraino di 24 anni. Un’intera carriera, ancora breve, spesa nello Shakhtar Donetsk: cresciuto nel settore giovanile arancionero, Kovalenko nel 2015 è passato in prima squadra e da quel momento è stato uno dei punti fermi di una formazione che è una grande realtà in Europa. Uno dei pochi giocatori locali in una rosa che ha sempre ammiccato fortemente al Brasile, Kovalenko ha disputato 39 partite nelle coppe internazionali (21 in Champions League) ma è anche stato importante per l’Under 19 che ha giocato a più riprese la Youth League; non segna tanto (34 reti in 198 partite, contando anche le giovanili) ma è un calciatore votato all’assist, con ottima visione di gioco.

Viktor Kovalenko alla Roma è come detto un’idea di calciomercato di Paulo Fonseca: il tecnico portoghese lo ha incrociato nella sua esperienza allo Shakhtar e gli ha subito dato una maglia da trequartista. Nel 4-2-3-1 della squadra ucraina è l’elemento di raccordo tra i due esterni offensivi, posizionato alle spalle della prima punta; ha creato una grande intesa con Junior Moraes ed è anche grazie a lui che lo Shakhtar, dopo l’eliminazione dal girone al piano di sopra, si è preso gli ottavi di Europa League e ha posto una seria ipoteca sui quarti. Come abbiamo detto, il colpo arriverebbe a parametro zero: a luglio Kovalenko sarà svincolato e dovrebbe esplorare la possibilità di lasciare l’Ucraina, convinto che a 24 anni sia arrivato il momento di alzare il livello della competizione. Essendo ancora giovane, per la Roma potrebbe essere una grande occasione.

KOVALENKO ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, POSSIBILE VICE-PELLEGRINI

Nella Roma, Kovalenko potrebbe comunque non arrivare per essere un titolare: al momento infatti la posizione di trequartista è occupata da Lorenzo Pellegrini, uno dei punti fermi della rosa che la società sta cercando di rinnovare. L’ucraino però ha ottima esperienza internazionale, essendo anche uno stabile elemento della sua selezione, e dunque potrebbe rappresentare un ottimo back up; tecnicamente andrebbe a sostituire Javier Matias Pastore, ma nel 4-2-3-1 di Fonseca potrebbe giocare anche come mediano al fianco di un giocatore maggiormente votato all’interdizione. Eventualmente, Kovalenko si potrebbe disimpegnare da mezzala ma in questo caso sarebbe necessario cambiare modulo e passare ad un centrocampo a tre; questi sono comunque discorsi prematuri, intanto vedremo se la Roma sarà in grado di bruciare la concorrenza e mettere a segno questo colpo di calciomercato.



