Il mondo dell’arte piange Koyo Kouoh, un lutto devastante ha colpito in particolare la Biennale di Venezia, che ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale il decesso avvenuto a 58 anni e per cause ancora da chiarire. “La Biennale di Venezia apprende con sgomento la notizia della improvvisa e prematura scomparsa di Koyo Kouoh, curatrice della Biennale Arte 2026″ si legge in una nota che ha chiaramente rattristato critici e appassionati. Lo scorso dicembre Koyo Kouoh era stata nominata a capo dell’organizzazione dell’evento per il 2026, ma chiaramente la triste dipartita costringerà la mostra a dover rivedere i piani:

“La sua morte lascia un vuoto immenso nel mondo dell’arte contemporanea e nella comunità internazionale di artisti, curatori e studiosi, che hanno apprezzato il suo straordinario impegno intellettuale e umano“ si legge ancora nel messaggio divulgato dalla Biennale di Venezia. Tanti messaggi di cordoglio e carichi di affetto sono spuntati sui social dopo aver appreso la notizia, divenuta ufficiale in queste ore.

Koyo Kouoh, chi era e il cordoglio di Giorgia Meloni

Sarebbe stata la prima organizzatrice africana della Biennale di Venezia, la vita ha deciso diversamente e la notizia della morte di Koyo Kouah ha ovviamente toccato da vicino anche la Premier Giorgia Meloni, che si è espressa attraverso una nota di cordoglio a nome dell’Italia.

Nel corso degli anni, Koyo Kouah si era costruita una carriera decisamente importante nel mondo dell’arte, il suo curriculum era infatti ricco di avvenimenti dal 2019 direttrice e chief curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa di Città del Capo, in Sudafrica, mentre in precedenza aveva fondato a Dakar la Raw Material Company.

La nomina alla sezione arti visive della Biennale di Venezia era stata fatta in funzione di una globalizzazione già avviata e sempre più aperta, una nuova visione da offrire a tutti gli appassionati d’arte, che si ritroveranno davanti una Biennale a questo punto diversa da quanto studiato e ideato da Koyo Kouah.