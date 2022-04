Kramatorsk, stazione bombardata: almeno 39 morti/ Video: su un razzo “per i bambini”

Un altro massacro in Ucraina. Un nuovo eccidio di civili. Stavolta a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Questa mattina c’è stato un bombardamento sulla stazione ferroviaria, uno degli snodi operativi nonostante la guerra nella zona orientale dell’Ucraina, usato da migliaia di civili per scappare dal conflitto. Almeno due missili sono piombati sulla stazione, secondo il responsabile delle ferrovie ucraine citato dalla Bbc. Il bilancio è di 39 morti, di cui almeno quattro bambini, e oltre trecento feriti, ma i numeri sarebbero destinati a salire. Su uno dei razzi caduti è stata notata una scritta bianca, in cirillico. La traduzione è agghiacciante: “È per i bambini“.

La televisione Ukraine 24 su Telegram ha pubblicato un video in cui si vede il missile, parzialmente distrutto, con questa scritta, ma è ancora incerta l’interpretazione da attribuire, perché potrebbe essere inteso come un attacco in loro memoria, di tutti i bambini uccisi nella guerra, non come target. Non ci sono neppure elementi per stabilire chi abbia scritto la frase, visto che Ucraina e Russia si rimpallano la responsabilità del bombardamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di “malvagità senza limiti“, accusando la Russia di stare “distruggendo in modo cinico la popolazione civile“. Mosca dal canto suo respinge le accuse, spiegando che i frammenti del missile apparterrebbero al vettore Tochka-U, “usato solo dalle forze ucraine“.

STRAGE A KRAMATORSK: RIMPALLO DI RESPONSABILITÀ

Per l’Ucraina, invece, alla stazione di Kramatorsk sono stati utilizzati missili russi ad alta precisione, Iskander. Mosca aveva dichiarato di aver attaccato tre stazioni nel Donbass con missili di precisione, dopo la strage però ha negato la responsabilità dell’attacco a Kramatorsk. Le autorità della repubblica autonoma del Donbass negano di aver eseguito l’attacco, che viene attribuito anche da Josep Borrell, responsabile della Politica estera dell’Ue, ai russi. Di certo c’è che le vittime sono soprattutto profughi che stavano provando a scappare alla ricerca di un posto sicuro in vista dell’offensiva in Donbass minacciata dalla Russia. Infatti, la stazione era affollata al momento dell’attacco, avvenuto alle 10:30 ore italiane di oggi, venerdì mattina.

C’erano almeno 4mila persone in attesa di un treno. “Soprattutto anziani, donne e bambini in attesa di un treno per lasciare la città nell’Est dell’Ucraina“, ha spiegato il sindaco Oleksander Honcharenko. Ieri era stato diramato un appello da parte delle autorità locali affinché la popolazione civile abbandonasse la zona, perché si temeva da un momento all’altro un attacco da parte della Russia. Da giorni Mosca aveva annunciato che avrebbe concentrato i suoi sforzi a sud e dal mare per ottenere il completo controllo della regione del Donbass. L’attacco a Kramatorsk potrebbe essere la dimostrazione di questo cambio di strategia.

⚡️ The head of the #Donetsk Regional State Administration, Pavel Kyrylenko, reported shelling of the train station in #Kramatorsk. A dozen dead were reported, the shelling was carried out from an Iskander with a cluster charge. pic.twitter.com/EVxtkbEBSi — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, “For Children,” is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022













