Kristen Pazik chi è la moglie di Andriy Shevchenko/ Causa del trasferimento a Londra

Kristen Pazik è la moglie dell’ex calciatore Andriy Shevchenko, nata a Minneapolis negli Stati Uniti D’America ma di origini polacche. La storia tra la modella e il calciatore è nata a seguito di un incontro durante una festa a Milano quando il calciatore giocava nel Milan. Dopo due anni di fidanzamento i due si sono sposati nel 2004.

La donna è stata abituata fin da piccola ad avere sportivi in famiglia, suo padre infatti è Mike Pazik, ex giocatore di baseball professionista, lanciatore in MLB con i Minnesota Twins dal 1975 al 1977 e il matrimonio con il calciatore non è stata un’esperienza nuova per la donna, già abituata fin da piccola per via di suo padre ad essere sotto i riflettori, che a seguito delle nozze con il calciatore è stata al centro di alcune polemiche.

Kristen Pazik, moglie Andriy Shevchenko odiata dai suoi fan italiani

Kristen Pazik è saltata all’attenzione di tutti i giornali sportivi nel 2006 quando suo marito si trasferì dalla squadra di Milano a Londra per giocare con il Chelsea. Kristen venne additata dai tifosi e dai giornali come il principale motivo del trasferimento del beniamino rossonero perché desiderosa di trasferirsi a in Inghilterra per fare in modo che i figli imparassero l’inglese.

A fare chiarezza in quel periodo ci pensò anche l’allenatore di Andriy Shevchenko al Chelsea, José Mourinho, che durante un’intervista ironizzò: “In casa mia comando io, mentre nel caso di Andriy, se sua moglie alza la voce lui corre a nascondersi sotto il letto”.

