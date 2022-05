Kristen Pazik, moglie Andrij Shevchenko/ Lei: ” in casa mia, comando io”

Chi è Kristen Pazik?

Kristen Pazik è la moglie di Andrij Shevchenko, allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, di ruolo attaccante. Un grande amore quello tra le modella americana e l’ex campione di calcio che per diversi anni ha giocato nella squadra del Milan. Classe 1978, Kristen è nata a Minneapolis, nello stato del Minnesota, dal padre Mike Pazik, ex giocatore di baseball professionista, lanciatore in MLB coi Minnesota Twins dal 1975 al 1977 e dalla mamma di origini polacche. L’incontro con il campione di calcio cambia per sempre la sua vita, visto che la donna decide di lasciare il mondo della moda per diventare moglie e mamma. I due si conoscono la prima volta durante una festa privata a Milano durante il periodo di permanenza dell’ex campione di calcio nella squadra del Milan.

Tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine. Andrij e Kristen si innamorano e dopo poco tempo deciso di sposarsi. Il matrimonio è celebrato a luglio 2004 dopo due anni di fidanzamento e per l’occasione decidono di sposarsi su di un campo da golf vicino Washington DC. Dal loro amore sono nati quattro splendidi figli: Jordan, nato il 29 ottobre 2004, Christian, nato il 10 novembre 2006, Oleksandr, nato il primo ottobre 2012 e Rider Gabriel, nato il 6 aprile 2014.

Kristen Pazik e Andrij Shevchenko: un amore da favola

La storia d’amore tra Kristen Pazik e Andrij Shevchenko è stata per diverso tempo anche al centro del gossip in un momento importante della vita calcistica dell’ex campione di calcio. La cronaca rosa dell’epoca, infatti, venne a conoscenza che dietro l’addio di Shevchenko al Milan in realtà c’era lo zampino della ex modella americana. Kristin, infatti, voleva lasciare Milano per trasferirsi a Londra per far studiare i figli nel migliore dei modi perfezionando così anche la conoscenza della lingua inglese. Non solo, c’era anche chi fece trapelare che la donna fosse stanca della vita milanese e delle opportunità legate al suo ambito di lavoro.

Ad accendere ancora di più i riflettori sull’abbandono di Shevchenko al Milan fu José Mourinho, allenatore all’epoca della squadra dei Blues che dichiarò: “per sapere se Shevchenko andrà al Milan non dovete chiederlo a lui. In casa mia, comando io, mentre nel caso di Andriy, se sua moglie alza la voce, lui corre a nascondersi sotto il letto con la coda fra le gambe”. A distanza di anni non si è ancora scoperta la verità!











