Kristen Stewart, chi è l’attrice che interpreta Lady Diana in Spencer?/ Fidanzata…

Conosciuta soprattutto per il ruolo di Bella Swan in Twilight, Kristen Stewart è un’attrice che ha fatto sognare un’intera generazione. Nata il 9 aprile 1990 in California, a Los Angeles, ha 31 anni ma alle spalle già una lunga serie di film in cui l’abbiamo vista protagonista. Non solo la saga di Twilight, che l’ha vista impegnata dal 2008 al 2012 nel ruolo della protagonista Bella Swan – che le ha dato la fama -, ma l’abbiamo vista in molti altri film di successo, come Biancaneve e il Cacciatore, Still Alice e, più recenti, Charlie’s Angels e Underwater.

Presto, però sarà nuovamente sul grande schermo in un ruolo tanto complesso quando importante da interpretare: quello di Lady Diana. Sarà la moglie del principe Carlo d’Inghilterra nell’attesissimo film Spencer, presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Kristen Stewart non è nota soltanto per i suoi ruoli cinematografici ma anche per il gossip che negli anni l’ha vista grande protagonista. Dicevamo di lei che ha fatto sognare un’intera generazione, questo perché proprio sul set di Twilight è nata una storia d’amore col protagonista maschile, Robert Pattinson. Il fatto che i due si amassero dentro e fuori dal set ha fatto letteralmente impazzire i fan che sono dunque rimasti delusissimi quando la storia è finita.

Successivamente, l’attrice ha ammesso di essere bisessuale. Ha infatti avuto delle relazioni anche con donne, tra le quali Alicia Cargile e Stella Maxwell, con quest’ultima dal 2016 al 2018. Kristen Stewart oggi è però fidanzata con Dylan Meyer.

