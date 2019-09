Kristen Stewart/ “Niente film con la Marvel perché non nascondo la mia fidanzata!”

Alla Mostra del Cinema di Venezia, Kristen Stewart ha presentato il film fuori concorso “Seberg”. Poi la nota e amata attrice si è raccontata alle pagine di “Harper’s Bazaar”, dove ha fatto ammissioni inaspettate e anche molto forti. È un po’ di tempo che non la vediamo protagonista di grandi produzioni hollywoodiane, e quando le è stato chiesto come mai, la Stewart ha risposto: “Mi hanno detto che se avessi smesso di tenere la mano della mia fidanzata in pubblico, avrei potuto recitare in un film Marvel. Non voglio lavorare con gente così”, ha ammesso l’attrice che è fidanzata con Stella Maxwell. Poi continua: “Mi hanno consigliato di farlo per preservare la mia carriera e il mio successo, perché ci sono persone nel mondo a cui non piace che io esca con le ragazze”, ha continuato la Stewart. “Voglio godermi la vita e questo ha la priorità sul proteggerla. E’ proprio per proteggerla che l’ho rovinata”.

Kristen Stewart: “Io e Robert Pattinson non eravamo un esempio da seguire”

Kristen Stewart, nel corso dell’intervista, si è sbottonata anche sulla storia d’amore con Robert Pattinson, storia che ha fatto sognare un’intera generazione. L’attrice racconta: “Quando io e Rob stavamo insieme, non eravamo un esempio da seguire. – ammette la Stewart, che spiega – Ci è stato tolto tanto, per mantenere il controllo. Avevamo scelto di non parlare mai della nostra relazione perché volevamo rimanessero solo nostre”. Una paura che oggi Kristen ha del tutto cancellato: “Credo che stiamo arrivando ad un punto (non so perché, l’evoluzione è strana) in cui stiamo diventando tutti straordinariamente ambigui. Penso sia una cosa meravigliosa”, conclude l’attrice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA