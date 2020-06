Kristen Stewart sarà Lady Diana/ Il biopic di Pablo Larrain fa già discutere ma..

Kristen Stewart sarà Lady Diana. Questa è la notizia che arriva dagli Usa e che ieri sera ha stravolto i fan di tutto il mondo tanto da far schizzare l’attrice di Twilight ai primi posti nella trend topic mondiale. Non si parla d’altro nemmeno oggi visto che in molti non riescono davvero a vedere la Stewart nei panni della bella Diana e non solo per le sue capacità attoriali ma anche per la sua fisicità che, in certi casi, può aiutare. In molti sono pronti già a bocciare il biopic sull’amata principessa a priori ma qualcuno vuole ancora puntare sul progetto se non per la Stewart, che ha comunque milioni di fan in tutto il mondo, quanto per quello che Pablo Larrain è in grado (ed è stato in grado) di fare su di lei e sul film su cui ha messo le mani. Quindi possiamo davvero fidarci sperando che venga fuori qualcosa di bello e importante?

Kristen Stewart sarà Lady Diana nel nuovo biopic firmato da Pablo Larrain

L’annuncio è arrivato al Mercato virtuale del Festival di Cannes proprio ieri sera in cui è stato svelato che la storia si concentrerà soprattutto su alcuni giorni cruciali ovvero quelli passati con i Windsor nella tenuta di Sandringham a Norfolk durante le vacanze di Natale nei primi anni 90. Furono quelli i giorni in cui la principessa del Galles decise che il matrimonio con Carlo era arrivato finito e decise di prendere in mano la sua vita. Lo stesso regista cileno ha spiegato: “La mia generazione è cresciuta con un’idea molto precisa di quella che è una favola…Quando la principessa di turno decide di non voler diventare regina, ma di essere solo se stessa, la favola finisce. Ho sempre pensato che è una decisione dura da prendere. Sarà il cuore del mio film”. A dare vita a quei tumulti, a quella disperazione e alla nuova consapevolezza di Lady Diana sarà proprio Kristen Stewart. In passato a prestare il volto alla principessa ci aveva pensato Naomi Watts.



