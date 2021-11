Kristen Stewart sposerà la fidanzata Dylan Meyer/ Matrimonio dopo due anni di amore

Fiori d’arancio per Kristen Stewart! La celebre attrice, salita alla ribalta con Twilight e reduce dalla straordinaria interpretazione in Spencer di Pablo Larrain, ha annunciato ai microfoni dell’Howard Stern Show che presto sposerà la fidanzata Dylan Meyer, sceneggiatrice e sua fidanzata dall’estate del 2019.

Nel corso del programma americano, in onda ieri mattina, Kristen Stewart ha rivelato: «Ci sposeremo, lo faremo davvero! Volevo che mi facesse la proposta di matrimonio, quindi penso di averle fatto capire chiaramente cosa volevo, lei mi ha capito al volo: è stata molto dolce, lo ha fatto in modo perfetto!».

Luxuria ricorda Rossano Rubicondi/ "Ecco perché non ha parlato della sua malattia"

KRISTEN STEWART, MATRIMONIO IN VISTA CON DYLAN MEYER

Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer sono state paparazzate insieme per la prima volta nell’agosto del 2019, fotografate mentre si baciavano a New York. La coppia si è incontrata per la prima volta su un set sette anni fa ed ha annunciato ufficialmente la relazione nell’ottobre di due anni fa. Un amore che ha fatto gioire migliaia di fan dell’attrice, che in una recente intervista ha rivelato il momento più romantico della loro relazione, ovvero la dichiarazione dei sentimenti: «La prima volta che le ho detto che l’amavo era molto tardi, eravamo in un bar. Le sue amiche erano lì con lei ma poi se ne sono andate. Allora io le ho detto: “Oh, man, sono così tanto innamorata di te””». Kristen Stewart ha anche parlato delle difficoltà di mantenere la privacy: «Sono sempre stata cauta. Anche nelle mie precedenti relazioni, che erano eterosessuali, abbiamo fatto tutto il possibile per non essere fotografati. Penso che la pressione aggiuntiva di rappresentare una categoria, di rappresentare la queerness, non l’ho compresa fino in fondo in passato. Solo ora posso vederla».

Enrico Montesano “Io No Vax? Definizione di comodo”/ “Green pass sonno della ragione”

View this post on Instagram A post shared by Dylan Meyer (@spillzdylz)

View this post on Instagram A post shared by Dylan Meyer (@spillzdylz)

LEGGI ANCHE:

Franca Leosini/ “Femminicidio parola che non mi piace, sembra alleggerire il delitto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA