Kristofer Hivju ha il coronavirus/ Tormund di Game of Thrones positivo al covid-19

Aumenta la lista dei vip contagiati da coronavirus. L’ultimo nome eccellente è quello di Kristofer Hivju, attore visto nella saga di Fast & Furious, ma soprattutto famoso per la sua partecipazione nella serie tv Game of Thrones, il Trono di Spade. Kristofer interpreta infatti uno dei personaggi più amati della serie targata HBO, precisamente Tormund, il “rosso”. A dare l’annuncio è stato lo stesso attore norvegese attraverso il proprio profilo Instagram, specificando appunto di essere risultato positivo al covid-19, ma di essere comunque in buona salute, a parte un po’ di raffreddore. Kristofer, inoltre, ha spiegato di essere in casa, isolato dal resto della sua famiglia. Nel suo lungo post social, l’attore nordico ha invitato la popolazione a rispettare il più possibile le misure restrittive per evitare contagi: “Ci sono persone a rischio più alto – scrive – per le quali questo virus potrebbe avere una diagnosi devastante. Pertanto vi esorto a stare estremamente attenti, lavare le mani, stare a un metro e mezzo di distanza dagli altri, stare in quarantena”.

KRISTOFER HIVJU RECITERÀ IN THE WITHCHER 2

Il post, pubblicato una decina di ore fa, è stato invaso in poco tempo da fan, colleghi e amici. Tra i vari follower che hanno espresso la propria solidarietà, numerosi colleghi di Game of Thrones, come ad esempio gli attori che interpretano Sam, Melisandre, Missandei e, Davos, messaggi ovviamente di guarigione e di in bocca al lupo. Come detto sopra, l’attore classe 1978 originario di Oslo è famoso per il suo ruolo in Trono di Spade ma anche per ave recitato in Fast & Furious 8. Inoltre, da poche settimane a questa parte, è stata annunciata la sua presenza nel sequel della prima stagione di The Witcher, serie tv Netflix che si basa sull’omonima saga di videogiochi e libri. La seconda stagione dovrebbe approdare sulla nota tv streaming a partire dall’anno prossimo, anche se al momento le riprese sono state sospese a causa dell’emergenza coronavirus.





