Kristoffer Ajer al Milan?/ Calciomercato: vertice per il centrale del Celtic

Kristoffer Ajer potrebbe essere uno dei prossimi colpi di mercato del Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro per consegnare una rosa di qualità al tecnico Stefano Pioli ed uno dei reparti da puntellare è sicuramente quello arretrato. Romagnoli e Kjaer sono i due titolarissimi, ma le alternative scarseggiano: Duarte è ad un passo dal ritorno in Brasile, Musacchio deve fare i conti con i problemi fisici ed il giovane Gabbia non è ancora all’altezza. Per questo motivo il tandem Maldini-Massara è pronto ad attingere forze fresche dal mercato. Dopo le voci di marzo, il Milan torna a farsi sotto per il promettente Kristoffer Ajer, gigante di proprietà Celtic: il classe 1998 fa gola a diversi club di Premier League, Arsenal e Leicester City in primis, ma il Diavolo è pronto a lanciare l’assalto…

KRISTOFFER AJER-MILAN: CONTATTI IN CORSO

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan ha effettuato alcuni sondaggi con il Celtic nel corso delle scorse settimane ed ora potrebbe decidere di chiudere l’operazione nei prossimi giorni. Sono previsti nuovi contatti tra le due società, in particolare un vertice la prossima settimana: la valutazione del calciatore è di 15 milioni di euro ma c’è da lavorare sulla formula del trasferimento. Non è da escludere un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulle mosse di mercato del Milan, che per la difesa segue anche Milenkovic e Pezzella della Fiorentina.



