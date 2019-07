KRISTYNA TEIMEROVA/ Chi è la Madre Natura più criticata di sempre (Ciao Darwin 7)

Kristyna Teimerova: modella scelta come Madre Natura della quinta puntata Ciao Darwin 7

Così come chi l’ha preceduta, anche Kristyna Teimerova vive a Milano e appartiene a una nota agenzia di indossatrici. È stata il volto delle campagne pubblicitarie dei brand Coccinelle, Armani, Gucci e Salvatore Ferragamo. Sul suo conto si sa giusto quel che lei stessa, su Instagram, decide di far trapelare. Krystina parla bene l’italiano, e non di rado risponde ai commenti dei follower. Sui social network condivide non solo gli scatti professionali, ma anche foto e video amatoriali in cui la si vede girare per il mondo e per Milano. Spesso e volentieri, infatti, va a fare passeggiate con i suoi cani nei parchi della città. Non è difficile intuire che la sua principale passione siano proprio gli animali, in particolar modo i suoi cuccioli, ma Kristyna ama anche dipingere e si definisce “un’artista dal pollice verde”. Tra le più importanti esperienze professionali si annovera senz’altro la sua partecipazione al videoclip di Hello!, singolo del 2010 di Cesare Cremonini.

Le critiche a Kristyna Teimerova

Krystina Teimerova è stata molto criticata per via dei suoi presunti ritocchini. “È tutta rifatta. Questa Madre Natura pesa 45 kili di silicone e 10 di capelli”, ha scritto qualcuno dopo averla vista in tv. Anche la sua acconciatura, un po’ troppo cotonata, è stata oggetto di valutazioni non proprio positive (“sembra il cugino It”, ma in realtà ricordava più una leonessa). Per non parlare del modo che ha di camminare sui tacchi, piuttosto “particolare” e, secondo alcuni, poco tipico di una modella. Qualcuno non ha apprezzato nemmeno la sua recita: “Fate pena”, ha detto Kristyna di fronte ai corteggiatori (Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ndr), ma l’ha fatto per scherzo. “Sicuramente era scritto in un copione ben preciso”, appuntano su Twitter, “ma il modo in cui è stato detto ha fatto trapelare la sua antipatia“.

