Krzysztof Kieślowski/ Il regista polacco amato da Kubrick mutava le idee in dramma

Oggi, domenica 27 giugno 2021, Google decide di celebrare con un doodle la figura di Krzysztof Kieślowski. Ricorre infatti proprio nella giornata odierno l’ottantesimo anniversario dalla nascita del regista e sceneggiatore polacco di fama internazionale. Come ricorda proprio il motore di ricerca Krzysztof Kieślowski è ampiamente considerato uno dei registi più influenti del cinema d’autore. Nato a Varsavia, in Polonia, nel 1941, Kieślowski ha sviluppato l’amore per la narrazione attraverso una passione infantile per la letteratura.

Quella che Google definisce una vera e propria “ossessione” per le arti narrative è stata coltivata presso la stimata Lódz Film School, dove il suo primo lungometraggio originale ha preso la forma di un breve dramma muto nel 1966. Nei suoi primi film, come il documentario del 1971 sullo sciopero dei lavoratori nei cantieri navali intitolato “Workers ’71”, Krzysztof Kieślowski ha esplorato le complessità e i dilemmi morali della vita quotidiana mediante la rappresentazione schietta della Polonia contemporanea.

Krzysztof Kieślowski e le nomination agli Oscar

Difficile inquadrare Krzysztof Kieślowski all’interno di una sola cornice. La sua arte va infatti oltre il formato documentario nel lungometraggio datato 1975 e intitolato “Personnel”, lavoro che costituisce di fatto la prima di molte opere cinematografiche di fiction. Ma è soltanto con l’uscita nel 1988 di “The Decalogue” – dieci episodi televisivi di un’ora che seguono gli abitanti di un complesso residenziale di Varsavia – che l’opera di Kieślowski riceve il consenso che merita la sua arte e acquista fama internazionale. Le sue esplorazioni filosofiche sono culminate nella trilogia “Tre colori” del 1993-94, ognuna delle quali rappresenta una riflessione sugli ideali della Rivoluzione francese, che comprende i suoi ultimi film. Nel corso della sua carriera, oltre a decine di premi prestigiosi, Kieślowski ha ricevuto tre nomination agli Oscar, tra cui quella per la miglior regia nel 1994 per “Tre colori: Rosso”, l’ultimo capitolo del suo iconico trittico. In seguito ad un attacco di cuore, morì il 13 marzo 1996 durante un’operazione a cuore aperto.

Krzysztof Kieślowski e le parole di Kubrick

Dopo essersi ritirato dal cinema proprio nel 1994, Kieslowski è tornato al mezzo che per primo ha ispirato la sua devozione all’arte del racconto: la letteratura. Il grande regista Stanley Kubrick, che nutriva una sincera ammirazione per Kieslowski, una volta ebbe a dire: “Sono sempre restìo a sottolineare una caratteristica specifica del lavoro di un grande regista, perché ciò tende inevitabilmente a semplificarne e sminuirne il lavoro. Ma riguardo a questa sceneggiatura (Decalogo N.d.R.), di Krzysztof Kieślowski e del suo coautore, Krzysztof Piesiewicz, non dovrebbe essere fuori luogo osservare che essi hanno la rarissima capacità di drammatizzare le loro idee piuttosto che raccontarle solamente. Esemplificando i concetti attraverso l’azione drammatica della storia essi acquisiscono il potere aggiuntivo di permettere al pubblico di scoprire quello che sta realmente accadendo piuttosto che semplicemente raccontarglielo. Lo fanno con tale abbagliante abilità, che non riesci a percepire il sopraggiungere dei concetti narrativi e a materializzarli prima che questi non abbiano già raggiunto da tempo il profondo del tuo cuore“. Parole di cui andare fieri per Krzysztof Kieślowski…

Krzysztof Kieślowski, le citazioni più belle

Niente meglio delle sue citazioni definiscono Krzysztof Kieślowski. Sulla sua infanzia, il regista raccontava: “Direi che con noi la sorte non è stata troppo benevola. Mio padre me lo ricordo malato di tubercolosi finché non ne morì quando avevo sedici anni. Pressati dall’assillo finanziario dovevamo continuamente scegliere, non tra il bene e il male, ma come accade di solito nella vita, tra due mali, quello minore e quello maggiore. Avevo dodici anni e ci eravamo già trasferiti ben diciannove volte, da un paesino all’altro, da un sanatorio all’altro, seguendo mio padre nelle sue cure. Con quei continui cambiamenti di ambiente, di scuole, di amicizie ci trovavamo ad affrontare situazioni sempre nuove. Una cosa che sarebbe diventata norma“.

Molto bella anche il racconto con cui il regista spiega le tappe esistenziali che lo hanno portato a fare cinema: “Ma chi pensava al cinema? Io volevo fare il regista teatrale. Si era a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta, l’epoca d’oro del nostro teatro: splendide scenografie, ottimi interpreti, buoni testi. Certo in quel periodo anche il livello del cinema era elevato, ma mi interessava di meno. Tanto più che la mia scuola di tecniche teatrali era straordinaria, come i suoi insegnanti, che non si soffermavano tanto sul modo di dipingere gli scenari (tecnica in cui del resto sono diplomato) o di cucire parrucche, quanto sulla “magia” del teatro, sul suo mistero. Ci spiegavano che nel rapporto tra l’attore e il teatro c’era qualcosa di straordinario, a cui noi tecnici davamo un contributo essenziale. Eravamo molto fieri di essere partecipi di quella magia. Ma per accedere ai corsi superiori di regia teatrale occorreva la laurea. Per una questione di affinità, decisi di conseguirla alla Scuola Superiore di Cinema di Łódź. Intanto finiva l’epoca d’oro del teatro. Quello che un tempo mi era parso straordinario esaurì il suo fascino“. Quando si dice il destino…



