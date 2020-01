Kubo e la spada magica/ Video, su Italia 1 il film della Laika Entertainment

Kubo e la spada magica va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 23:20. Si tratta di un film che è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2016 dalla casa cinematografica Laika Entertainment con la distribuzione che è stata gestita dalla Universal pictures. La regia di questo film affidata a Travis Knight, il soggetto è di Shannon Tindle e Marc Haimes con quest’ultimo che ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la sceneggiatura insieme a Chris Butler. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Dario Marianelli nella versione originale hanno prestato la loro voce vari personaggi del film diversi attori famosi tra cui Charlize Theron, Matthew McConaughey, Art Parkinson, Brenda Vaccaro, Ralph Fiennes, George Takei e Rooney Mara.

Kubo e la spada magica, la trama del film

In Kubo e la spada magica ci troviamo nell’antico Giappone dove vive un ragazzino di nome Kubo. Il ragazzo Per la precisione vive in una grotta abbastanza nascosta in una piccolo villaggio che si trova nelle vicinanze del mare dove si prende cura da diversi mesi dalla propria madre malata. La fonte di sostentamento per due è rappresentata dalla capacità del ragazzino di raccontare delle meravigliose storie e di animale con origami davvero straordinari per effetti scenici. Quelle storie ne sono state raccontate da sua madre stessa nonostante questa abbia a che fare con delle problematiche legate alla sua memoria. Soprattutto le storie ad alcuni fatti effettivamente accaduti e che hanno come principale protagonista suo padre. Un giorno il ragazzino torno a casa raccontando alla madre della festa che si dovrà tenere in paese la sera stessa. La donna è preoccupata dalla possibilità che il ragazzino possa prendere parte alla festa dopo un certo orario e quindi Lo invita a rientrare a casa prima che faccia sera. Convinto che non gli possa succedere niente il ragazzino si intrattiene oltremodo nella piazzetta del paese e quindi si fa vedere dalle sue zie malefiche che erano sulle sue tracce e soprattutto su quelli di sua madre da tantissimo tempo. La mamma ben sapendo di quale pericolo stia per attanagliare la vita del figlio decide di sacrificarsi per lui ed in particolar modo affronta le due sorelle in un epico incontro nel quale purtroppo avrà la peggio per via delle sue condizioni fisiche menomate. Questo però permette al ragazzino di poter scappare lontano dalla grotta insieme ad una scimmia di colore bianco che altri non è se non la reincarnazione della madre con l’obiettivo di proteggere il figlio da tutte le varie situazioni che potrebbero accadere. Di protezione in effetti il piccolo Kubo ne avrà grande necessità. Infatti dovrà cercare di trovare la spada magica che potrebbe permettergli di cambiare il proprio destino e quello del popolo e al tempo stesso tenere a bada gli intendimenti malefici delle sue due zie e di suo nonno, il quale brama per se la spada in maniera tale da diventare uno degli uomini più potenti dell’intero pianeta Terra.

