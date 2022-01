Kulusevski al Tottenham/ Calciomercato: affare in corso con la Juventus, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS: KULUSEVSKI AL TOTTENHAM, LA SITUAZIONE

Il calciomercato può sempre regalare qualche sorpresa ed in questo senso nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione riguardante il passaggio di Dejan Kulusevski al Tottenham già entro la chiusura di questa finestra di trattative. Dato in partenza dalla Juventus già a inizio gennaio, lo svedese sembrava poter rientrare nell’elenco dei giocatori su cui il tecnico Allegri voleva puntare e, dopo l’infortunio patito da Federico Chiesa che lo terrà fuori dai giochi per il resto della stagione, sembrava ancor più necessario trattenerlo.

Tuttavia, le valutazioni effettuate dall’allenatore e dalla società hanno portato all’acquisto di un altro tipo di attaccante, ovvero Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, convincendosi piuttosto a liberare Kulusevski così anche da cominciare a rientrare per i 75 milioni di euro spesi per il serbo ex viola. Al momento la Vecchia Signora starebbe trattando con i londinesi per definire l’operazione e lasciar andare il ventunenne a Londra.

CALCIOMERCATO NEWS: KULUSEVSKI AL TOTTENHAM, I DETTAGLI

L’approdo di Dejan Kulusevski al Tottenham potrebbe dunque essere ufficializzato nelle prossime ore di questa parte finale del calciomercato invernale. Come rivelato dalla redazione di Sky Sport, la Juventus si starebbe accordando con gli Spurs del direttore Paratici e dell’allenatore Antonio Conte, entrambi ex juventini, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un affare complessivo da 40 milioni di euro.

