Kumbulla al Napoli?/ Calciomercato news: asse con il Verona, triplo colpo?

Marash Kumbulla al Napoli è una interessante suggestione emersa nelle ultime ore, che renderebbe ancora più intensa la trattativa fra il Verona e il Napoli. Facciamo infatti il punto della situazione: la società partenopea sta già trattando con l’Hellas per Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani, ma nel corso di questi contatti fra le due dirigenze è emerso anche il nome di Kumbulla, il difensore centrale classe 2000 che è una delle rivelazioni di questo campionato di Serie A. Sia ben chiaro: stiamo parlando di manovre per la prossima estate, perché un affare doppio o addirittura triplo fra le stesse società è impensabile a metà stagione – pensate all’effetto che avrebbero tre cessioni in corso d’opera sulla squadra di Ivan Juric. Si lavora dunque con calma: il Napoli prima vuole affrontare i nodi più caldi del mercato di gennaio (a partire da Lobotka), ma già nella seconda metà del mese ci potrebbe essere un’accelerazione con il Verona per Amrabat, Rrahmani e Kumbulla.

KUMBULLA AL NAPOLI? I NUMERI DI QUESTO TALENTO EMERGENTE

Dunque in questo possibile triplo affare con il Verona (naturalmente non è detto che poi arrivino tutti e tre al Napoli) ci concentriamo in particolare su Marash Kumbulla, che si è aggiunto ai due compagni di squadra sulla lista del Napoli. Il giovane italo-albanese, nativo di Peschiera del Garda che però ha scelto la nazionalità calcistica dell’Albania, ha finora giocato dieci partite di campionato, avendone saltata una per squalifica più altre tre per infortunio (ci sono anche due panchine, di cui una al rientro dallo stop al bicipite femorale): poche, ma sono state sufficienti a Kumbulla per imporsi all’attenzione generale, con la Lazio che ha già fatto le prime mosse per lui. Non stupisce di conseguenza l’interessamento da parte del Napoli, vedremo nei prossimi mesi se si concretizzerà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA