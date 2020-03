Kumbulla all’Inter?/ Calciomercato: pronte le possibili contropartite!

Kumbulla all’Inter è una delle piste di calciomercato più interessanti in questi giorni. Riferiamo allora subito la novità delle ultime ore: secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, per arrivare a Marash Kumbulla l’Inter avrebbe già deciso quali giocatori offrire al Verona come contropartite tecniche, aspetto che nel calciomercato 2020 (con meno soldi causa Coronavirus) sarà fondamentale, come ha spiegato proprio il dirigente nerazzurro Beppe Marotta. Non servirebbero nemmeno trasferimenti: infatti l’Inter sarebbe pronta ad offrire al Verona Federico Dimarco ed Eddie Salcedo, che giocano già attualmente in prestito con la maglia gialloblù dell’Hellas e potrebbero dunque restare in riva all’Adige.

KUMBULLA ALL’INTER? LE POSSIBILI RIVALI

Evidentemente si tratta di due giocatori graditi al Verona, dunque possibili assi nella manica durante la trattativa per portare Kumbulla all’Inter. Possiamo di conseguenza considerare i nerazzurri in pole position, tuttavia il difensore classe 2000 piace a molte squadre, di conseguenza Kumbulla è un nome certamente destinato a rimanere in primo piano anche nelle prossime settimane, piene di punti interogativi per il calcio. Sappiamo che già da molto tempo il Napoli è interessato al difensore, ma c’è da annotare anche la Lazio tra le squadre che stanno pensando a Kumbulla, senza trascurare la pista estera che potrebbe portare ad esempio al Chelsea. Senza dubbio però in vantaggio su tutte le rivali al momento c’è proprio l’Inter.



