Kumbulla all’Inter?/ Calciomercato, trattativa in fase avanzata, ma il Chelsea…

In vista della prossima finestra di calciomercato estiva, è tornata prepotente l’ipotesi di mercato che vedrebbe Marasch Kumbulla approdare all’Inter entro l’estate. L’ipotesi come ben ricordiamo non è nuova ma già era sorta a gennaio, quando per il difensore del Verona si era pure accesa una lotta tra i nerazzurri e il Napoli: e pure tale duello potrebbe riaccendersi anche in estate. Dopo tutto non è mistero che sia i nerazzurri che la dirigenza campana siano alla ricerca di un ottimo elemento per consolidare i propri reparti difensivi: in casa Inter dopo tutto pare sempre più vicino l’addio di Diego Godin, mentre per i campani tiene banco la possibile partenza di Koulibaly. Ecco dunque che in tale contesto, ben capiamo la mossa di Marotta e soci, che vorrebbero al più presto fare proprio il cartellino di Kumbulla, uno dei giocatori che più hanno brillato in stagione sotto la direzione di Juric.

KUMBULLA ALL’INTER? IL CHELSEA PREPARA LA MAXI PROPOSTA

Ecco dunque che ci pare ben probabile l’approdo di Kumbulla all’Inter per la prossima stagione e anzi già le ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte da Tuttosport ci raccontano di trattative già in fase avanzata tra le due dirigenze, che già in estate dovranno sedersi al tavolo per dirimere altre questioni di mercato. A guastare però i progetti della dirigenza milanese potrebbe arrivare anche il Chelsea, almeno secondo quanto ci riporta il portale L’Arena. Pare infatti che pure i Blues abbiano messo nel mirino il difensore del Verona e che pure siano pronti a presentare una maxi offerta per far capitolare giocatore e club veneto. Per la precisione sembra che sul tavolo siano già pronti ben 23 milioni di euro per Kumbulla: una cifra importante che però consentirebbe subito al club inglese di superare la concorrenza di Napoli, ma soprattutto dell’Inter per il giocatore.



