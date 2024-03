Kumo, Amici 2024: “Ho sempre dato importanza al cuore mentre ballo…”/ Lo sfogo dopo l’eliminazione

Kumo, secondo eliminato della prima puntata del serale di Amici 2024, é atteso ospite in studio alla nuova puntata di Verissimo. Il web non ha reagito bene all’uscita del ballerino di danza modern dal talent definendolo vittima una eliminazione immeritata ritenendo Lil Jolie, Sofia Cagnetti e Gaia De Martino meno talentuosi di lui e più meritevoli di lasciare Amici.

Ayle dopo Amici 2024:"Ho imparato a convivere con i demoni"/ Silenzio rotto dopo l'eliminazione al serale

Kumo rompe il silenzio social dopo l’uscita di scena da Amici 2024

Nell’attesa dell’ospitata di Kumo a Verissimo il ballerino rompe il silenzio social con un messaggio pubblicato via Instagram nel quale fa il punto sull’esperienza vissuta ad Amici 2024 giudicando sia la sua crescita professionale e che quella personale “Oggi parlo con più consapevolezza con più forza nel credere in ciò che ho dentro. Sono più sicuro”. Il ballerino prosegue definendo il talent solo l’inizio di quello che sarà il suo cammino nel mondo della danza. Kumo, poi, non può di certo non destinare un pensiero alla produzione di Amici 2024 definendola addirittura una famiglia allargata “Grazie @amiciufficiale, produzione e redazione per esservi presa cura di me.. grazie a chi sta dietro a tutto questo perché non è facile ma lo fanno benissimo e con il sorriso. Grazie ai maestri e ai professionisti che si sono presi cura di me giorno dopo giorno. Mi avete fatto crescere tantissimo, artisticamente ma soprattutto umanamente. Grazie per avermi sopportato perché non sono semplice ma voi siete stati capaci di prendermi”.

Shakira: “Ho trasformato le lacrime in diamanti, sono rinata con il nuovo album”/ “Contano solo i miei figli"

Infine, a conclusione del post, Kumo riserva un pensiero anche al suo maestro Emanuel Lo e a Maria De Filippi per il supporto ricevuto e per aver creduto in lui: “Grazie Maria, per ciò che fai e che hai fatto per noi ragazzi. Grazie per spingere noi ragazzi a credere nei propri sogni così intensamente. Grazie alle mie persone dentro la casetta. Grazie per la vostra arte. Un ringraziamento speciale va a te @emanuelloofficial che hai creduto in me dal primo giorno.”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA