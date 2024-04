Kumo dopo l’eliminazione da Amici 2024: “Non ho rimpianti”/ “In realtà non volevo partecipare perché…”

Amici 2024, Kumo dopo l’eliminazione: “Non volevo partecipare perché…“

Kumo, insieme ad Ayle, è stato eliminato da Amici 2024 nel corso della prima puntata del Serale. Il ballerino ed ex allievo di Emanuel Lo ha dovuto dire addio alle speranze di vittoria e, a distanza di pochi giorni, ha tracciato un bilancio della sua esperienza nel talent. In un’intervista concessa a ComingSoon ha inizialmente rivelato com’è arrivato a fare parte del programma: “Io in realtà non volevo partecipare perché avevo paura dei casting e che non mi prendessero. Desideravo farli da sempre, ma ero bloccato. Mi ha iscritto di nascosto mia sorella, mi hanno chiamato, ho fatto diversi provini e mi sono ritrovato dentro“.

Kumo considera Amici “un’esperienza assurda, indescrivibile” e svela: “Sono cambiato tanto, emotivamente e artisticamente. Questa esperienza la considero l’inizio del sogno, ora sta tutto nelle mie mani e non vedo l’ora“. Di certo non si aspettava di essere eliminato così presto al Serale e, in riferimento al ballottaggio finale, svela con chi avrebbe voluto sfidarsi: “Mi sarebbe piaciuto scontrarmi con Gaia o con Martina, le stimo entrambe. Sarebbe stata una condivisione più che uno scontro […] Non ho rimpianti, ho dato tutto“.

Kumo, i papabili vincitori di Amici 2024 e i sogni per il futuro

Ora che la sua esperienza ad Amici 2024 può dirsi conclusa, Kumo si è sbilanciato sull’esito del Serale e, sempre nel corso dell’intervista, rivela chi vedrebbe come papabile vincitore: “Martina o Petit per il canto, Marisol o Gaia se invece dovesse vincere un ballerino“. Tanti nomi e molta indecisione ma, come da lui sottolineato, “quest’anno la classe è davvero forte!“.

Il ballerino ora guarda al futuro e ambisce ad importanti traguardi professionali, svelando anche quali sono i suoi numerosi sogni nel cassetto: “Vorrei ballare sui grandi palchi per diversi artisti nazionali e internazionali, come Justin Bieber o Chris Brown. Vorrei raccontare la mia storia con un videoclip, girare un piccolo film sulla mia vita. Dopo Elodie, mi piacerebbe ballare anche per Lazza. Sarebbe bellissimo“.

