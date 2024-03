Kumo eliminato al primo serale di Amici 2024?/ I fattori che potrebbero “condannarlo”

Amici 2024 serale, Kumo finisce a rischio eliminazione contro Lil Jolie

Kumo é il principale candidato al titolo di secondo eliminato, dopo il primo eliminato Ayle, al ballottaggio finale contro Lil Jolie, nella puntata di inizio del serale di Amici 2024. Le anticipazioni della prima puntata della fase serale del talent show di Amici, attesa per la prima serata di sabato 23 marzo 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, dichiarano a detta di Amici news e Superguida TV il cantautore Ayle come il primo eliminato. Ed é una sonora sconfitta per la squadra di cui lui é membro, capeggiata da colei che lo ha promosso al talent, Anna Pettinelli, per il canto, e il maestro Raimondo Todaro per il ballo. Oltre l’eliminazione al ballottaggio di Ayle i Todarelli finiscono per subire, nella stessa puntata della sfida a tre squadre anche la sconfitta ad una seconda manche di gioco, fino a vedersi schierati al ballottaggio per la decretazione di un secondo eliminato.

Amici 2024 serale, Mida: Anna Pettinelli lo sfida con Martina Giovannini/ Le reazioni al guanto di sfida!

Il ballottaggio di rischio finale vede i Todarelli schierati contro i Cuccalo, la squadra competitor capeggiata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, per cui risulta a rischio Kumo, allievo del maestro di ballo al centro del caso Nicholas Borgogni.

I fattori che anticipano Kumo come il secondo eliminato di Amici 2024

Al ballottaggio decisivo l’allievo ballerino di modern più rappresentativo nello stilo di Lo, nominato ad Amici, compete contro la competitor indicata per la messa a rischio, Lil Jolie. E chi sia a spuntarla al termine delle votazioni spettanti ai giudici del serale, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré non é però dato sapere. Questo, dal momento che in puntata la conduttrice Maria De Filippi rivelerebbe il secondo eliminato in un videomessaggio registrato con gli sfidanti finiti a rischio non appena collegatisi con lei a distanza, dalla casetta che ospita i 15 giovani talenti concorrenti, una volta usciti fuori dallo studio televisivo.

Amici 23 serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminati 23 marzo: Nicholas punisce l'ex amico Giovanni

Il verdetto prevede il nome del secondo eliminato e a prima firma Il sussidiario.net é possibile tracciarne una previsione che decreta Kumo come l’eliminato al ballottaggio contro Lil Jolie,come frutto di un ragionamento su tre fattori. Tra gli indicatori a prima firma dell’eliminazione top secret vi é il risicato margine di probabilità che ad uscire dalla scuola dei talenti siano due elementi dello stesso circuito canto di fila, con Lil Jolie che sarebbe fatta fuori dai giudici dopo il collega cantautore Ayle. In questi termini,quindi, si direbbe presumibile nel calcolo delle probabilità che sia Kumo a uscire di scena, dopo un cantante eliminato, in quanto ballerino. Quest’ultimo, nel segno del secondo fattore di probabilità di uscita da Amici 2024, sarebbe inoltre l’agnello sacrificale del circuito ballo, dal momento che il serale parte con la disparità nel numero tra le categorie, con il canto che presenta 7 cantanti contro gli 8 ballerini, per un totale di 15 concorrenti. I giudici adibiti alle votazioni potrebbero quindi salvare la quota rosa di canto a discapito della quota blu di ballo non necessariamente per mero femminismo e/o manifesta preferenza espressa in favore a Lil Jolie, ma anche per salvaguardare la categoria dei cantanti dal rischio decimazione ed estinzione dato il numero di elementi inferiore a quello del circuito ballo.

ELIMINATI PRIMO SERALE AMICI 2024, CHI SONO?/ Ayle fuori alla prima sfida, ballottaggio tra Kumo e Lil Jolie

Il terzo fattore in analisi é il peso dell’influenza del percorso di studio affrontato. I giudici potrebbero premiare Angela in arte Lil Jolie, che ha difeso a spada tratta il suo talento artistico anche nell’opporsi alla sospensione in giudizio subita dal primo insegnante, Rudy Zerbi, fino al passaggio alla squadra della nuova insegnante Anna Pettinelli che le ha offerto un posto al serale. Questo, a discapito di Kumo, che seppur inizialmente promosso nella scuola dall’insegnante storico Emanuel Lo ha accettato di seguire quest’ultimo alla nuova fase serale dopo aver subito una lunga sospensione in giudizio da parte del maestro.













© RIPRODUZIONE RISERVATA