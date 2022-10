Kun Aguero, la malattia e il ritiro/ La fidanzata Sofia Calzetti: “ti amo tanto”

Sergio ‘El Kun’ Aguero, la parabola dell’ex calciatore argentino: dal successo al il ritiro per motivi di salute. Accanto a lui la fidanzata Sofia Calzetti. Tutto è iniziato durante una partita quando il campione di calcio si sente improvvisamente male. “Ho iniziato a sentirmi male e volevo urlare all’arbitro di fermare il gioco, ma la mia voce non veniva fuori”. Inizia così il racconto dell’ex attaccante argentino che all’età di 33 ha dovuto lasciare il mondo del calcio per dei problemi cardiaci. Ricordando quel terribile giorno, Kun ha raccontato: “è stato allora che ho iniziato a sentire le vertigini, quindi ho afferrato la mano di un difensore e gli ho chiesto di fermare il partita. Poi sono iniziate le vertigini e l’aritmia. Quando si è fermata, mi hanno portato in ospedale e sono stato ricoverato per tre giorni”.

Amici 2022/ Anticipazioni registrazione 16 ottobre: Tommy Dali fa piangere Rudy, successo per Aaron e Ramon

Quel momento è stato solo l’apice di un problema che si era già ripresentato. “Ho iniziato a stare male nella preseason, con strani sintomi, ma pensavo fossero gli allenamenti, il caldo… Poi mi sono infortunato e sono rimasto fermo per un mese, mi sono sentito a disagio. Poi sono tornato ad allenarmi e non respiravo bene. Ho detto a un medico che stavo male, poi ho avuto un po’ di capogiro ed è iniziata l’aritmia. Hanno fatto i test ed è andato tutto bene, ma è successo di nuovo allo stadio” – ha rivelato.

Elisa Visari, fidanzata Andrea Damante/ Crisi superata e annuncio d'amore: "Due anni insieme"

Il ritiro dal calcio di Sergio ‘El Kun’ Aguero e l’amore per Sofia Calzetti

Dopo l’incidente in campo, arriva la spietata diagnosi a Sergio El Kun Aguero. “La sua patologia potrebbe essere incompatibile con lo sport professionistico” viene diramato alla stampa con il campione che dopo un lungo periodo di riflessione annuncia il suo ritiro dal mondo del pallone. Con la voce rotta dall’emozione, l’ex attaccante tiene una conferenza stampa: “annuncio il mio ritiro dal calcio giocato. Una decisione difficile, che ho preso 10 giorni fa, ma prima di tutto viene la salute. Lascio a testa alta, non so cosa mi riserverà il futuro”.

Vladimir Luxuria, racconto choc della mamma Maria: "Un fantasma l'ha salvata"/ "Stava affogando e…"

Non solo, l’ex genero di Diego Armando Maradona ha aggiunto: “ho fatto di tutto per vedere se c’era qualche speranza, ma purtroppo non erano molte”. Sono contento di essere accanto a te, è come se rappresentassi tutte le squadre per cui hai giocato. Sei arrivato qui con grande voglia e pensiamo che tu abbia preso la decisione più corretta”. Al suo fianco la compagna Sofia Calzetti che non l’ha mai lasciato solo: “grazie a Dio è andato tutto bene: ti amo tanto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA