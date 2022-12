Kung Fu Panda 2/ Su Italia 1 il film della Dreamworks Animation

Kung Fu Panda 2, film di Italia 1 diretto da Jennifer Yuh

Alle 21.20 di sabato 3 dicembre su Italia 1 va in onda il film di animazione Kung Fu Panda 2, una pellicola del 2011 per la regia di Jennifer Yuh e la sceneggiatura del duo composto da Jonathan Aibel e Glenn Berger. Il film è il secondo capitolo della serie che vede come protagonista un panda che vuole diventare un campione di kung fu. A dare la voce ai personaggi del film, un cast di eccezione che vede la partecipazione di Fabio Volo, Francesco Pannofino ed Eros Pagni.

La pellicola si posiziona al sedicesimo posto nella classifica generale dei film di animazione che hanno incassato di più nella storia, ed è inoltre il film della Dreamworks che ha avuto più successo di botteghino. Nel 2012 il titolo ha anche ricevuto la nomination per gli Oscar nella categoria dei migliori film di animazione e ha vinto diversi Annie Award come migliore scenografia e migliore regia. Il film ha infine avuto un sequel, Kung Fu Panda 3, che è uscito nel 2016 e riprende la storia nel punto in cui si è interrotto il 2. È in programma anche un quarto film la cui uscita è stata annunciata per il mese di marzo del 2024.

Kung Fu Panda 2, la trama del film

Leggiamo la trama di Kung Fu Panda 2. Dopo aver sconfitto il malvagio pavone Lord Shen e aver combattuto i attivi, il panda Bo è ormai a tutti gli effetti il il guerriero dragone e con l’aiuto dei suoi cinque migliori amici, diventati i Cinque Cicloni, protegge la Valle. La vita scorre tranquilla fino a quando Bo viene chiamato al cospetto del maestro Shifu che vuole svelargli quale sarà la prossima tappa del suo addestramento, ossia la ricerca della pace interiore. Prima della grande rivelazione, però, la conversazione fra i due viene interrotta dall’arrivo di Tigre che è venuto ad avvisare Bo che un gruppo di lupi è al villaggio e sta cercando di rubare del metallo. Il panda e i suoi amici corrono in aiuto degli abitanti del paese e alla sua vista i lupi si stupiscono perché non credevano che il banda fosse ancora vivo.

Mentre Bo combatte con l’ultimo dei lupi, ha una visione del suo passato nella quale la mamma lo abbandona da piccolissimo, per questo motivo si blocca e i briganti possono scappare. Il panda è molto turbato e così racconta tutto al padre Ping che a quel punto deve raccontargli la verità sulle sue origini: lui non è davvero suo padre in quanto il panda è stato trovato in fasce dal Signor Ping che ha cercato a lungo i suoi genitori ma non è riuscito a trovarli. Questa informazione turba molto Bo che, però, non ha il tempo di pensarci troppo perché nel frattempo Shein ha rapito Bue Infuriato e Croc, i guerrieri che proteggono la cittadina di GongMing: il maestro Shifu ordina a Bo di andare a liberarla.

Il panda parte con Tigre e gli altri guerrieri ma la battaglia si rivela molto più difficile del previsto perché Shein, capendo che Bo è molto vulnerabile rispetto alle notizie incerte che ha del suo passato, decide di approfittare della situazione e fa credere al panda di essere stato abbandonato dai genitori che non gli volevano bene. Il panda, però, è circondato dall’amore dei suoi amici che fanno di tutto per aiutarlo, tanto che Bo capisce che la sua vera famiglia è quella che si è costruito giorno dopo giorno con Ping, Tigre e gli altri.

Così riesce a ritrovare la sua forza e, prima di sconfiggere definitivamente Shein, gli propone anche una tregua dimenticando il passato. Il pavone, però, rifiuta la proposta e preferisce morire. Bo torna a casa dal Signor Ping, capendo di essere esattamente nel posto dove vuole stare. Il panda non sa che in realtà suo padre è ancora vivo e si nasconde insieme ad altri profughi panda in un luogo sperduto in mezzo alle montagne.

