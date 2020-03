Kung Fu Panda 2/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks (7 marzo)

Kung Fu Panda 2 va in onda su Italia 1 prevede per la prima serata di oggi, sabato 7 marzo, a partire dalle ore 21:25. Stiamo parlando di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2011 dalla casa cinematografica della DreamWorks Animation la cui distribuzione nelle sale cinematografiche è stata gestita dalla United International Pictures. Naturalmente si tratta del seguito del primo omonimo capitolo della saga cinematografica con la regia che è stata gestita da Jennifer Yuh il quale ha dato il proprio contributo per quanto concerne anche la stesura del soggetto insieme a Ethan Reiff e Cyrus Voris mentre la sceneggiatura porta la firma di John Stevenson, Glenn Berger e Jonathan Aibel. Le musiche della colonna sonora sono di Hans Zimmer & John Powell mentre il montaggio è stato realizzato da Clare Knight.

Kung Fu Panda 2, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Kung Fu Panda 2. L’antica Cina veniva guidata con estrema saggezza dai pavoni che governavano con estrema benevolenza tutto il territorio. Si occupavano di fornire alla popolazione le strutture e le risorse necessarie per poter vivere in maniera adatta per cui erano molto amati e ben visti. Il loro unico cruccio arrivava dal loro figlio Lord Shen che aveva intrapreso un percorso indirizzato alle tenebre e quindi al male. Infatti i pavoni avevano inventato i fuochi d’artificio con cui si sottolineava con estrema gioia qualsiasi genere di evento degno della celebrazione nazionale. Il loro figlio però aveva visto nei fuochi d’artificio un qualcosa di negativo e malefico da sfruttare portando un enorme terrore su tutto lo sconfinato paese asiatico. Preoccupati per quello che poteva succedere i pavoni decisero di affidarsi ad un’anziana saggia la quale scrutando nel futuro evidenziò che il percorso malefico intrapreso dal loro figlio avrebbe portato ad una sorta di guerra civile nella quale sarebbe stato sconfitto e ucciso da un guerriero con la pelle di colore nero e bianco. Lord Shen avendo sentito le parole dell’anziana decise di prevenire questa possibilità e quindi si mise a capo di un esercito con cui praticamente uccise tutti gli esemplari di panda presenti nel paese. I pavoni non appena vennero messi a conoscenza di quanto fatto dal figlio decisero di ripudiarlo e di confinarlo al di fuori del regno mandandolo così in esilio. Venti anni più tardi mentre il pacifico guerriero dragone ossia il panda Po insieme ai suoi amici si occupa della sicurezza nazionale e non solo quella del tempio, il terribile Lord Shen sta per fare il proprio ritorno in Cina desideroso di vendetta. Spetterà quindi nuovamente al guerriero dragone occuparsi di questa terribile minaccia che potrebbe portare tutta la Cina in un periodo estremamente doloroso fatto di dittatura e tanta violenza.

Video, il trailer di Kung Fu Panda 2





