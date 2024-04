KUNG FU PANDA 3, ITALIA 1/ Curiosità e cast del film in diretta streaming su Mediaset Infinity, 6 aprile 2024

Kung Fu Panda 3, le curiosità del film di Italia 1 in diretta streaming video su Mediaset Infinity

Andiamo a vedere di seguito le curiosità del film d’animazione Kung Fu Panda 3, in onda oggi su Italia 1 e contemporaneamente in diretta streaming video su Mediaset Infinity e sulle piattaforme Sky, Now TV e Amazon Prime Video, in abbonamento. Nella versione italiana il doppiaggio è stato affidato a diversi personaggi anche piuttosto famosi tra cui spiccano Fabio Volo ed Eros Pagni. Gli incassi ottenuti da Kung Fu Panda 3 sono stati soddisfacenti, in quanto complessivamente si è arrivati alla quota di 521 milioni di dollari in tutto il mondo. Tuttavia si è palesata una certa flessione perché i precedenti due capitoli di Kung Fu Panda si erano attestati ad un incasso che aveva superato agevolmente i 600 milioni di dollari. Sono state però positive le recensioni da parte del mondo della critica.

Kung Fu Panda 3, diretto da Jennifer Yuh Nelson e Alessandro Carloni

Il palinsesto televisivo di Italia 1 prevede, per la prima serata di sabato 6 aprile, a partire dalle ore 21,20, la messa in onda del film di genere animazione Kung Fu Panda 3. Si tratta del terzo capitolo della saga cinematografica prodotta da DreamWorks Animation e incentrata sui personaggi ideati da Ethan Reiff e Cyrus Vorise. In questi giorni è nelle sale l’ultimissimo capitolo del franchise, Kung Fu Panda 4.

Il film è stato realizzato nel 2016 con la regia di Jennifer Yuh Nelson, che aveva girato anche il secondo film, e l’italianissimo Alessandro Carloni, che invece aveva già realizzato lo storyboard per il primo capitolo. La sceneggiatura è sviluppata da Jonathan Aibel e Glenn Berger. La distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è stata gestita dalla Twenty Century Fox ma con montaggio realizzato da Clare Knight, le musiche della colonna sonora sono di Hans Zimmer, il grande compositore autore di colonne sonore come Il Re Leone e Il gladiatore, mentre la scenografia è stata creata dalla collaborazione tra Damon O’Beirne e Raymond Zibach.

Nella versione originale hanno preso parte al progetto, come cast, diversi attori famosi che hanno prestato la loro voce ai vari personaggi come Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan e David Cross, mentre per il doppiaggio italiano, la voce di Po il panda è del poliedrico Fabio Volo.

La trama del film Kung Fu Panda 3: Po riscopre le sue origini di panda

In Kung Fu Panda 3, il Guerriero Dragone Po, dopo le due prime straordinarie battaglie vinte nei precedenti film, si ritrova a fare i conti con il suo passato. Tutto parte da quello che succede nel regno degli spiriti, dove il malvagio Kai riesce a distruggere e ad avere la meglio sul maestro Oogway, il quale tuttavia, prima di essere sopraffatto, decide di predirgli il futuro ed informarlo che sarà sconfitto da Guerriero Dragone.

Il potente spirito però non teme questo genere di profezia e continua nel suo attacco che diventa una minaccia concreta, in quanto ritorna nel mondo dei mortali con l’obiettivo di distruggere tutto quello che il vecchio maestro aveva realizzato durante la sua vita terrena. Intanto ci sono incredibili novità perché il maestro Shifu ha deciso di farsi da parte e informa i suoi allievi, ossia i cinque cicloni e lo stesso Po, della decisione presa.

Mentre il pericoloso Kai sta mettendo in essere il suo malefico piano, iniziando dai principali seguaci del suo storico nemico, il Guerriero Dragone fa i conti con il suo passato. Nello specifico si rivolge prima a suo padre adottivo per poi scoprire l’esistenza del suo padre biologico che peraltro non batte nell’arte di mangiare il maggior numero di ravioli cinesi.

Una volta ritrovato il suo padre biologico, decide anche di fare una visita ad una comunità di panda, dove trova tantissimi suoi simili e le sue origini. In questo contesto il guerriero riuscirà a trovare le energie psicologiche necessarie per poter affrontare un nemico che ha il vantaggio di essere uno spirito, per cui alcune delle sue tecniche non si dimostrano mai efficaci. Spetterà ancora una volta al giovane panda Po salvare il mondo da questa temibile minaccia.











