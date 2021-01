Kung Fu Panda 3/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks

Kung Fu Panda 3 va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 23 gennaio, su Italia 1. La pellicola animata, girata da Jennifer Yuh e dal regista bolognese Alessandro Carloni, continua a narrare le vicende dell’aspirante guerriero dragone Po, le cui (dis)avventure erano già state raccontate nel 2016 con i primi due capitoli. Le musiche del film sono state curate dal grande musicista Hans Zimmer, il quale può vantare la partecipazione a pellicole di grande spessore come ”Il Re Leone”, altro capolavoro Dinsey che gli fece guadagnare un meritato premio Oscar come Miglior colonna sonora. Altri titoli di grande importanza sono il film road movie drammatico ”Thelma e Louise” e I Gladiatore. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato diverse candidature agli Oscar e ai Golden Globe. In questa pellicola, poi, Hans Zimmer si ritroverà a comporre le musiche da solo, poiché John Powell non poté partecipare dato che era coinvolto in altri progetti artistici.

Kung Fu Panda 3, la trama del film

In Kung Fu Panda 3 proseguono le avventure di Po, il panda guerriero che aspira a diventare un maestro delle arti marziali. Dopo essersi finalmente ricongiunto con suo padre Lì, Po decide di ritornare al suo villaggio di origine, luogo che gli ha dato i natali e dove ha le sue radici più profonde. Il villaggio è un vero e proprio paradiso segreto dei Panda all’interno dei quali Po non fa che stringere nuove amicizie e fare nuove conoscenze con dei personaggi decisamente strani ed eccentrici. La serenità del villaggio e la tranquillità di Po, tuttavia, vengono messe a dura prova quando improvvisamente si risveglia la minaccia di del potente spirito maligno Kai, che ha come scopo principale quello di sconfiggere tutti i maestri del Kung Fu.

Le cose sembrano davvero versare in una situazione difficile, tant’é che Po si decide a scendere finalmente in campo. Tuttavia le cose sembrano essere più difficili del previsto: il villaggio atto di placidi Panda per nulla abituati alla guerra e al combattimento non sono per nulla preparati a fronteggiare una minaccia del genere, ragione per cui Po sarà costretto a riunire tutti i suoi amici panda e insegnare loro il Kung Fu; il motivo di questa scelta? Creare un vero e proprio esercito di panda guerrieri che potranno finalmente contrastare il pericolo dello spirito maligno Kai. Nonostante però tutto ritorni alla normalità e nonostante i guerrieri vengano liberati, Po resterà nel regno degli spiriti dove capirà finalmente perché sia stato scelto come maestro; gli verrà quindi donato un bastone mistico grazie al quale potrà proseguire la sua missione, ossia quella di insegnare il ”Dono del Chi” ai suoi amici e ai suoi familiari.

