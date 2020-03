Kung Fu Panda 3/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks

Kung Fu Panda 3 va in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, sabato 14 marzo, a partire dalle 21:10. Una pellicola americana realizzata in collaborazione con la Cina nel 2016 dalla Dreamworks Animation e dalla Oriental Dreamworks mentre la distribuzione è stata gestita dalla Universal Pictures. Ovviamente si tratta del terzo capitolo dell’omonima Saga cinematografica con la regia di Alessandro Carloni in collaborazione con Jennifer Yuh, il soggetto è stato scritto dalla stessa regista in collaborazione con Cyrus Voris e Ethan Reiff mentre la sceneggiatura è di Jonathan Aibel e Glenn Berger. Per quanto riguarda il doppiaggio nella versione originale in lingua inglese figurano tanti attori piuttosto famosi tra cui Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan, Lucy Liu, David Cross e Seth Rogen.

Kung Fu Panda 3, la trama del film

Ecco la trama di Kung Fu Panda 3. In un mondo mistico e parallelo nel quale vivono esclusivamente gli spiriti un terribile e malvagio combattente conosciuto con il nome di Kai Il collezionista, quest’ultimo riesce a sconfiggere un maestro di arti marziali particolarmente apprezzato soprattutto per le sue opere effettuate nella vita terrena. Il malefico combattente riesce a mettere le mani su un oggetto di straordinaria potenza che viene trasformato in una sorta di giada che permette al possessore di poter vantare un potere davvero inimmaginabile. Il maestro tuttavia prima di morire sopraffatto dal terribile nemico, gli confida come nonostante la giada egli verrà sconfitto dal leggendario guerriero dragone. Kai tuttavia non curante di quanto detto dal maestro decide di non prendere in considerazione questa eventualità e quindi di tornare nella vita terrena per cercare di diventare il padrone del mondo e portare in essere la sua tremenda vendetta. Intanto il guerriero dragone ossia il panda Po, sta continuando a combinare guai facendo arrabbiare costantemente il maestro Shifu e gli altri cinque guerrieri. Tuttavia c’è una importante novità che riguarda il tempio con il maestro Shifu che racconta delle sue intenzioni di voler lasciare il suo compito per occuparsi esclusivamente della formazione di nuovi guerrieri. Shifu vuole che a prendere il suo posto sia proprio il guerriero dragone il quale dopo le prime esperienze con tale mansione si rende conto di non esserne adatto. Tuttavia per Po questo non è il momento di farsi da parte ed anzi dovrà prendersi tutte le proprie responsabilità anche perché sta per arrivare un terribile guerriero che minaccia non solo il tempio ma anche l’intera Cina. Sarà un incredibile scontro che diventerà leggendario e dal quale ci saranno conseguenze importanti per il futuro dell’intera umanità.

Video, il trailer di Kung Fu Panda 3





